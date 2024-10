Sondaggio Porta a Porta: FdI festeggia i due anni di governo al 30,5. Nel 2022 vinse col 26%

Nuovo balzo in avanti di Fratelli d’Italia che sale al 30,5 per cento, guadagnando lo 0,5% rispetto all’ultima rilevazione dello scorso 19 settembre, che cade esattamente due anni dopo le elezioni politiche che hanno portato a Palazzo Chigi Giorgia Meloni. Lo riporta il sondaggio eseguito dall’istituto Noto per Porta a Porta, relativo alle intenzioni di voto.

Da una parte dunque le campagne di stampa e talvolta di fango contro il governo Meloni e i suoi ministri, dall’altra i numeri che confermano come gli italiani siano

Dietro al partito di Giorgia Meloni, che rispetto alle elezioni vittoriose di due anni fa guadagna oltre 4 punti percentuali, è staccato di oltre 7 punti il Partito democratico, che si attesta al 23% (+1,0%). Cala invece il Movimento 5 Stelle, che si scivola al 12,0% (-0,5%). Tra le altre forze del centrodestra Forza Italia cresce al 9,5% (+0,5%), stabile Noi Moderati di Maurizio Lupi allo 1,5%. mentre la Lega flette al 7,5 % (-1%). Nell’opposizione Alleanza Verdi e sinistra di Fratoianni e Bonelli rimane stabile al 7 per cento, Azione e Italia Viva galleggiano entrambi al 2,5% (con il partito di Matteo Renzi che perde però lo 0,5%). Restano stabili anche +Europa all’2%

Dal sondaggio eseguito dall’istituto Noto per Porta a Porta condotta da Bruno Vespa, anche sulle elezioni regionali, in Liguria arrivano buone notizie per il centrodestra. Nonostante l’ondata giudiziaria che ha travolto la giunta Toti emerge infatti un testa a testa tra Marco Bucci, il sindaco di Genova candidato del centrodestra, dato al 46%, e Andrea Orlando, ex ministro Pd, candidato del centrosinistra, anche lui al 46%. Gli altri 7 candidati “cumulano” tutti insieme appena l’8% delle preferenze.