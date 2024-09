I due anni social di Meloni premier: la conquista di tutte le piattaforme e i post più gettonati

A due anni dalla storica vittoria elettorale che ha portato la destra al governo, anche i social restituiscono il consenso crescente nei confronti di Giorgia Meloni. A scattare la fotografia è stata l’agenzia Arcadia, con uno studio comparativo sulle principali piattaforme dal quale emerge che il premier ha saputo conquistare nuovi terreni e nuovi follower, mantenendo e consolidando il trend avviato nel primo anno a Palazzo Chigi.

Il report “2022-2024. I due social di Giorgia Meloni”

“Il termometro dei follower degli account di Giorgia Meloni ci restituisce, grazie alla comparazione dell’ultimo anno, dal 26 settembre 2023 al 24 settembre 2024, con quello precedente, dal 26 settembre 2022 al 25 settembre 2023, degli indicatori interessanti”, si legge nella presentazione del report “2022-2024. I due anni social di Giorgia Meloni”.

Cresciuti “sensibilmente” nuovi follower e interazioni

“In questo periodo c’è un primo dato da sottolineare: l’attenzione digitale si è spostata da Facebook verso altre piattaforme, in particolare Instagram, TikTok e poi anche X. Su queste piattaforme – è spiegato – è cresciuto sensibilmente il numero delle interazioni totali, così come sono aumentati considerevolmente i nuovi follower che hanno scelto di popolare i canali social (ai quali si aggiungono poi anche LinkedIn, Youtube, Telegram e WhatsApp non censisti nel report). Quando, invece, allarghiamo l’orizzonte dell’analisi alla Rete, si consolida un presidio quantitativo e qualitativo dell’info-sfera digitale”.

Non solo Facebook, Meloni conquista tutti i social

Entrando nel dettaglio dell’andamento sui vari social, Arcadia evidenzia che su Facebook, dopo il boom del primo anno con 439mila follower in più, il premier ne ha guadagnati altri 98mila. Si tratta del 3,4% in più. Su Instagram i nuovi follower sono stati 1,5 milioni in più nell’ultimo anno, a fronte dei 968mila del 2022-2023, pari al 75% in più. Su X, ancora, sono stati +438mila nel 2023-2024, che si aggiungono ai +708mila del 2022-2023, con un incremento del 21%. Su TikTok la crescita è stata di 600mila follower, che si sommano ai 1,1 milioni nel periodo 2022-2023 e che fanno segnare nell’ultimo anno un +43%. Le menzioni della keyword “Giorgia Meloni”, poi, nell’anno 2023-2024 sono arrivate a 3.327 milioni, a fronte di 1,1 milioni del 2022-2023.

L’aumento delle “total reactions” e i post più gettonati

Le “total reactions” crescono su Instagram (37,8 milioni nel 2023-2024 contro i 26,4 milioni dell’anno precedente), X (6 milioni contro 4 milioni) e TikTok (8,1 milioni rispetto ai 5,7 milioni del 2022-2023), mentre calano su Facebook passando da 19,5 milioni a 10,2 milioni. Il contenuto con più “total reactions”, ovvero la somma di “mi piace”, “cuori”, “reazioni”, “commenti” ecc., 2.943.460 in totale, per Meloni è stato il post “Hi friends, from #Melodi”, ovvero il video selfie della premier con il primo ministro indiano Narendra Modi, seguito dal video in cui il premier ringraziava per gli auguri di compleanno con la frase “Grazie. Siete la mia forza”, che ha ottenuto 2.532.276 reazioni e dalla gallery postata da Dubai con la frase “Good friends at Cop28”, che ha ottenuto 2.531.975 reazioni. Dunque, un mix di momenti istituzionali, anche con un pizzico di ironia, e momenti più personali, che testimoniano come il premier riesca a incontrare a 360 gradi l’interesse dei follower. Sostanzialmente invariato infine il sentiment, che registra un’oscillazione dell’1% sia per quanto riguarda quello positivo sia per quanto riguarda quello negativo.