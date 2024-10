Servizio civile agricolo, Lollobrigida gela la sinistra: “Schiavismo? Ma fu istituito da voi nel 2001”

“Oggi arriva il servizio civile agricolo. Io ho un grande rispetto per i miei avversari politici e quindi non penso che siano stupidi. Non mi permetterei mai di definirli ignoranti, quindi penso che siano in malafede quando affermano che il ministro Lollobrigida vuole mandare a tre euro l’ora i ragazzi a raccogliere i pomodori”. Così il ministro dell’Agricoltura e della Sovranità alimentare intervenendo all’Assemblea di Legacoop Agrolimentare. “Il servizio civile agricolo – ricorda – l’ha fatto un governo di centrosinistra. E ringrazio l’autorevolissimo collega Amato. Nella legge istitutiva c’è scritto, servire la patria, e c’è anche l’agricoltura”. Un bel colpo alle opposizioni che non hanno perso tempo a polemizzare sul provvedimento annunciato al G7 di Siracusa insieme al ministro dello Sport Andrea Abodi.

Servizio civile, Lollobrigida alla sinistra: lo avete fatto voi nel 2001

“Immagino e spero che le associazioni che decideranno di partecipare non manderanno ragazzi a raccogliere pomodori sottopagati”, continua il ministro. “Ma dire che qualcuno viene sfruttato perché guadagna 507 euro al mese non è solo un problema degli agricoltori. Vale per Legacoop, per i comuni per i sindacati, voi fate servizio civile, e non immagino possa essere un trattamento in violazione del diritto dei lavoratori. Lo considero un assurdo e un paradosso dire che chi lavora in agricoltura con il servizio civile sia sfruttato, e invece ad esempio chi fa servizi di tutela ambientale non lo sia”.

È una grande occasione per fare esperienza, consiglio di applicare le leggi

La conclusione è un manifesto programmatico. “Penso che il servizio civile sia una grande occasione per fare esperienza. Abbiamo inserito anche quote di riserva perché chi fa il servizio civile avrà il 15% di posti riservati nei concorsi. Oggi applichiamo la legge del 2001. Qual è la preghiera che io faccio? Le leggi, se le scriviamo, applichiamole. Perché – conclude – credo che avremmo avuto oggi migliaia e migliaia di ragazzi e ragazze che sarebbero entrati in contatto con questo straordinario mondo per fare promozione. Conoscenza dei prodotti, valorizzazione dei prodotti. E oggi avremo tanti pronti non solo ad aiutarci ma anche a sostituirci senza il timore di chi è più bravo”.