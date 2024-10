Roma, sgombero a Torre Maura. Franco: “Dove governa la destra le occupazioni abusive non passano”

Sgombero a tempo di record a Torre Maura nel Municipio VI-Le Torri, l’unico amministrato dal centrodestra nella Capitale. Questa mattina alle 6,30 sono partite le operazioni di sgombero per i 96 latinos che, dopo essere stati scacciati da un albergo di Cinecittà, avevano occupato un immobile in via Silicella, zona Torre Maura–Giardinetti. L’intervento è stato rapido: i latinos hanno occupato il primo ottobre e dopo meno di 15 giorni sono stati messi alla porta. Un vero record, grazie alla sinergia nel corso delle operazioni.

Roma, sgombero dei latinos abusivi in uno stabile a Torre Maura

Nell’edificio erano approdati – per la maggior parte – i latinos che vivevano abusivamente all’ex hotel Cinecittà di via Eudo Giulioli sgomberato il 24 settembre. Un paio di settimane fa era stato effettuato un censimento della polizia locale che aveva ricevuto la denuncia di occupazione da parte del proprietario dello stabile. Un censimento propedeutico alle operazioni di sgombero. In quell’occasione vennero censite 95 persone, per lo più latinos ma anche tunisini, italiani, polacchi e spagnoli. Ventuno i minorenni, 74 gli adulti fra uomini e donne.

Il presidente del Municipio VI Franco: un’operazione a tempo di record

Il presidente del municipio VI-Le Torri Nicola Franco di Fratelli d’Italia su Facebook ha espresso soddisfazione e un pizzico di orgoglio per la tempistica. “L’immobile era stato acquistato da Casa Carlotta, prevedendo il trasferimento di 40 anziani. L’occupazione abusiva – scrive – ha rischiato di mettere per strada questi anziani, italiani, per colpa di chi occupa in spregio della legge. L’intervento è stato rapido. Per questo ringraziamo il prefetto di Roma Lamberto Giannini, il questore Roberto Massucci, tutte le forze dell’ordine al lavoro da questa mattina, il distretto 6 Casilino Nuovo diretto da Massimo Marino che ha coordinato le attività, insieme anche alle strutture municipali”. Non è la prima volta che il municipio VI-Le Torri si distingue per la lotta alla criminalità e la difesa delle periferie, sul modello Caivano.

Quando governa la destra la legalità è in cima all’agenda

“Ancora una volta – conclude Franco – questa amministrazione si dimostra attenta alla lotta contro la criminalità per il ripristino della legalità. Tutto ciò a distanza di pochi mesi dallo storico sgombero di via delle Averle, dopo 32 anni di occupazione abusiva. Fin dal primo momento abbiamo denunciato e combattuto le occupazioni abusive perché dietro c’è un racket criminale. Chi vive di illegalità in questo territorio non avrà vita facile fino a quando ci saremo noi a governare questo territorio”.