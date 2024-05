Donna uccisa a Roma, fermato un 28enne. La rabbia di FdI: stasera sit in con Don Coluccia al VI Municipio

Svolta nelle indagini sull’omicidio di Caterina Ciurleo, la pensionata di 81 anni ferita alla schiena nel pomeriggio di giovedì da un proiettile vagante durante una sparatoria di fronte al centro commerciale di via Don Primo Mazzolari, al Villaggio Prenestino a Roma e poi deceduta nella mattinata di venerdì al Policlinico di Tor Vergata dove era stata ricoverata in condizioni disperate con un polmone perforato. Era stata sottoposta a due interventi chirurgici. La polizia ha arrestato l’uomo, un 28enne italiano, che ha premuto il grilletto durante un inseguimento fra auto, una Cinquecento rossa e una Polo grigia, sulle quali non si esclude si trovassero appartenenti a clan malavitosi legati forse allo spaccio di droga nella zona di Roma Est. L’operazione è stata condotta dagli investigatori della Squadra mobile con il coordinamento della Direzione distrettuale antimafia della Capitale.

Sgomento a Roma per la tragedia che ha colpito Caterina Ciurleo. Non si può morire così, dopo un pomeriggio trascorso con un’amica a fare acquisti nel centro commerciale di zona. Una concomitanza maledetta per l’81enne. Due auto che si inseguono, i primi colpi di pistola che vengono esplosi, una terza auto che si trova lì al momento sbagliato; e uno dei proiettili che trapassa lo sportello del bagagliaio della Smart, conficcandosi nella schiena della donna. Un dramma orribile. Il presidente del Municipio VI delle Torri di Roma, Nicola Franco ha indetto per il la serata di venerdi una manifestazione assieme a don Coluccia.

Milani: “Roma in balia di bande criminali”

“E’ un episodio gravissimo”, dichiara in una nota il deputato di Fratelli d’Italia Massimo Milani, capogruppo della Commissione parlamentare d’inchiesta sulle condizioni di sicurezza e sullo stato di degrado delle città e delle loro periferie. “La periferia del VI Municipio Le Torri è sempre più pericolosa. Nostante le frequenti operazioni delle forze dell’ordine e l’operato del presidente Nicola Franco per sradicare la criminalità e contrastare il degrado”. “Occorrono, senz’altro, ancora più controlli e se necessario, come richiesto da Franco, l’invio dei militari per garantire la sicurezza del territorio. Non ci si può trovare per caso al momento sbagliato ed essere colpiti da un proiettile vagante. Nessuna periferia merita di essere abbandonata. Lo Stato deve rimpossessarsi del controllo del territorio e garantire la sicurezza dei cittadini in balìa delle bande criminali. Auspico una rapida cattura dei responsabili da parte delle forze dell’ordine che seguono le indagini”.

De Priamo: “Gualtieri convochi il comitato per l’ordine e la sicurezza”

L’episodio “rende ancor più negativa la percezione della sicurezza nella Capitale”, dichiara il senatore di Fratelli d’Italia, Andrea De Priamo esprimendo il massimo cordoglio ai parenti della vittima. “Oltre a situazioni di degrado intorno ad alcuni centri nevralgici della città, quali ad esempio le stazioni e i centri della movida, la criminalità continua a imperversare in alcune zone della città. E in particolare su Roma Est è necessario accendere un focus. E sostenere le realtà sociali e istituzionali impegnate a promuovere la legalità, come ad esempio il Presidente del Municipio VI Nicola Franco e le tante associazioni operanti sul territorio”. “Chiediamo al Sindaco di dare un segno e di dire quali interventi vuol mettere in campo; magari chiedendo una convocazione urgente del comitato per l’ordine e la sicurezza. Roma non può essere preda di bande criminali o di situazioni di degrado che troppo spesso sfociano in rischi per i cittadini.Come dimostrato nei mesi passati, il governo Meloni sarà certamente pronto a dare il massimo sostegno ad interventi per la sicurezza sui territori”.

Nicola Franco: “Sit in con don Coluccia”

Ha il cuore colmo di rabbia il Presidente del Municipio VI delle Torri di Roma, Nicola Franco. “Nel dare la nostra solidarietà alla famiglia della vittima, insieme a don Antonio Coluccia abbiamo deciso di dare una risposta immediata a quanto accaduto: questa sera alle 19:30, tra via della Riserva Nuova e via Prenestina, dove è avvenuto l’omicidio, saremo presenti in forma di manifestazione per ribadire la necessità di aumentare i presidi di sicurezza per i nostri territori”, fa sapere in un comunicato stampa Nicola Franco. La presenza del prete coraggioso che si batte contro droga, mafie e degrado nelle periferie sarà una presenza di sostanza. ”Il Municipio VI delle Torri di Roma è uno dei più estesi di Roma e con il più alto tasso di criminalità. Abbiamo bisogno di risorse e sicurezza. Se occorre, persino l’esercito. Diamo appuntamento alla cittadinanza stasera alle 19:30 in via della Riserva Nuova, angolo via Prenestina, come segno di solidarietà e per richiedere con forza una maggiore attenzione ai nostri quartieri”.