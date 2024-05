Sparatoria a Roma, morta la donna colpita da un proiettile vagante. E’ caccia ai killer

Finisce in tragedia la sparatoria avvenuta al Villaggio Prenestino di Roma. È morta nella notte tra giovedì e venerdi Caterina Ciurleo, la donna di 81 anni colpita per errore da un proiettile vagante alla schiena durante una sparatoria il pomeriggio del 23 maggio. Non c’è stato niente da fare per lei. Viaggiava a bordo di una Smart assieme a un’amica. E’ stata soccorsa nell’immediatezza del fatto e trasportata in codice rosso al Policlinico Umberto I. Purtroppo, però, le sue condizioni di salute si sono aggravate repentinamente, fino alla morte. E ora è caccia ai killer. In particolare si cercano le persone a bordo di due auto, una di colore rosso, che hanno ingaggiato il conflitto a fuoco in strada. Almeno cinque i colpi che sono partiti da una pistola automatica calibro 380, i cui bossoli sono stati sequestrati.

Far West a Roma: muore la donna uccisa da un proiettile vagante

Gli investigatori della sezione omicidi della Squadra Mobile di Roma stanno raccogliendo tutti gli elementi utili a identificare le persone che hanno aperto il fuoco. Hanno già acquisito le immagini delle telecamere presenti sul posto. La sparatoria è avvenuta intorno alle 18 e in una zona commerciale del quadrante di Roma Est, quindi in una zona molto affollata. Come riportato da Roma Today, la donna si trovava a bordo dell’auto di un’amica, rimasta illesa, quando è stata raggiunta da uno dei cinque colpi di pistola esplosi dagli occupanti di un’altra vettura. Il colpo le ha attraversato la schiena e trafitto il polmone.

Morta la donna, 81enne, in auto con un’amica. Erano uscite da un centro commerciale

Una concomitanza maledetta per l’81enne Caterina. Due auto che si inseguono, i primi colpi di pistola che vengono esplosi, una terza auto che si trova lì al momento sbagliato; e uno dei proiettili che trapassa lo sportello del bagagliaio della Smart, conficcandosi nella schiena di una donna del 1943. Un dramma orribile. Chiaramente l’obiettivo non era lei né la conducente e intestataria della Smart, Loredana B., classe 1960. Le due donne erano da poco uscite dal centro commerciale “Unico” – ricostruisce il Messaggero-. Stavano tornando a casa dopo un pomeriggio di compere e di svago, quando da una Fiat 500 che inseguiva una Golf sarebbe iniziata la sparatoria. “Una pattuglia dei vigili urbani del VI Gruppo Torri, che si trovava in zona per dei controlli di routine, avrebbe provato a inseguire, purtroppo invano, i due veicoli. Che, percorrendo la Prenestina, hanno poi imboccato il Grande Raccordo Anulare facendo perdere le proprie tracce.