Roma, sgomberato l’ex hotel Petra occupato dai latinos già “sfrattati” da Torre Maura. FdI: ora basta

Sgomberi e ripristino della legalità nella Capitale. Prefetto e Questore di Roma sono al lavoro da mesi per fermare le occupazioni abusive disseminate soprattutto nei territori periferici della città. Oggi sono stati sgomberati dall’hotel Petra alla Romanina gli stessi latinos che, alcune settimane prima, avevano occupato un ex hotel in zona Torre Maura, E ancora prima un ex hotel in zona Cinecittà. Di occupazione in occupazione nel giro di poche settimane. Il 16 ottobre circa 90 persone avevano occupato l’edificio abbandonato di proprietà del Campidoglio. Confermato il sospetto che gli stranieri di origine sudamericana provenissero da un altro ex albergo appena sgomberato, l’ex Ionio in via Silicella a Torre Maura.

Blitz all’alba, sgomberato l’ex hotel Petra alla Romanina

La nuova occupazione all’hotel Petra era stato subito denunciata con la richiesta di sgombero da parte di esponenti locali di centrodestra. Allarmati i residenti della zona per il bivacco davanti allo stabile a 100 metri dall’asilo comunale Melodilla, dalla scuola dell’infanzia Joan Mirò e dalle abitazioni dei romani. Oggi all’alba il blitz delle forze dell’ordine. “Grande prova di efficienza e tempestività da parte di Prefetto e Questore di Roma, ma ora occorre tagliare la testa a questa rete criminale”, è il commento di Fabio Rampelli, che segue il dossier da molto tempo. “È evidente che i latinos non operino casualmente. Non è possibile – aggiunge il vicepresidente della Camera – che i latinos e gli altri occupanti seriali agiscano di propria iniziativa senza nessuno che pasturi le loro mosse. Sono sempre estremamente puntuali e precisi a prendere di mira uno spazio da occupare. Da cui si evince una vera e propria attività di criminalità organizzata che va smantellata per il bene della città”.

Rampelli: ora tagliare la testa alla rete criminale

L’esponente di Fdi aggiunge una domanda provocatoria. “Che fine ha fatto in Procura l’inchiesta sui cosiddetti movimenti per la casa che, oltretutto, alimentano il loro circuito illegale costringendo gli occupanti a pagare il pizzo? Che nessi politici ci sono con i gruppettari dei centri sociali e i cosiddetti ‘antagonisti’?”. Anche il vicepresidente dei senatori di FdI, Marco Scurria, commenta l’operazione. “Dalle prime ore dì questa mattina è in atto un blitz di agenti della polizia di stato, carabinieri e polizia per sgomberare l’ex hotel Petra nel quartiere Romanina, Municipio VII, occupato abusivamente nei giorni scorsi, Lo Stato è presente, interviene e si pone sempre dalla parte dei cittadini che chiedono legalità e sicurezza”. Scurria ringrazia il prefetto Giannini per aver ascoltato le richieste del territorio. E per essere intervenuto tempestivamente, attraverso le forze dell’ordine che svolgono ogni giorno un lavoro di vitale importanza. Non abbassiamo la testa davanti all’illegalità e al disordine. Lo Stato vince ancora una volta, dimostrando l’attenzione prioritaria per la legalità e la giustizia”.