Rapisce un bambino nel centro di Brindisi: arrestato gambiano con precedenti per reati sessuali

Ha bloccato il traffico nel pieno centro di Brindisi, si è diretto verso un bambino di 10 anni e dopo aver schiaffeggiato la sorella maggiore che lo teneva per mano, gli ha strappato il fratellino, prendendolo di peso.

Il drammatico rapimento, compiuto da un 29enne gambiano, è avvenuto venerdì 11 ottobre, alle 8 di sera. Solo il provvidenziale intervento della Polizia ha evitato il peggio. L’uomo deve rispondere dell’accusa di sequestro di persona, lesioni personali e porto abusivo di oggetti atti ad offendere.

Il rapitore di Brindisi ha schiaffeggiato anche il bambino prima di prenderlo di peso

Il 29enne pregiudicato, dopo aver preso a schiaffi sia la sorella che il bambino, lo ha tenuto in braccio cercando di raggiungere un passaggio a livello. I poliziotti, già in zona, richiamati dalle urla della ragazza hanno individuato in pochi secondi il 29enne mentre si allontanava con il minore, e lo hanno fermato e condotto in carcere. Il bambino e la sorella sono stati soccorsi da un mezzo del 118 giunto sul posto.

Chi è il 29enne gambiano fermato

L’uomo fermato è un immigrato con regolare permesso di soggiorno sul territorio, che ha però precedenti per atti osceni davanti ai minori e minacce con coltello. Per il 29enne gambiano è scattato l’arresto per sequestro di persona, lesioni personali e porto abusivo di armi. Nel suo zaino sono state trovate catene e altri oggetti contundenti. Su disposizione del pubblico ministero di turno è stato portato in carcere.

“Non oso immaginare .- ha detto a Brindisi report il padre del bambino – cosa sarebbe successo se non fossero arrivati i poliziotti, quell’uomo stava portando mio figlio verso i binari, mia figlia urlava in preda al panico. Non so che intenzioni aveva ma certamente gli avrebbe fatto del male. Per me è una tragedia sfiorata, non finirò mai di ringraziare questi poliziotti che hanno rischiato in prima persona per salvare il mio bambino”.

