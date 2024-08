“Migranti? Ora vanno in Spagna e Grecia”. Così “Le Figaro” celebra la svolta impressa da Meloni

“Uscita rafforzata dalle elezioni europee , dove è stata l’unico capo di un esecutivo Ue a guidare lei stessa la lista del suo partito, e ottenuto un risultato migliore rispetto alle legislative del 2022 che l’hanno portata al potere, Giorgia Meloni può vantare un altro punto a suo favore fquest’estate: l’ingresso dei clandestini in Italia è in caduta libera”, scrive lo storico giornale francese, Le Figaro, smentendo gufi e dispensatori di fake news della sinistra italiana.

“Le Figaro” e i risultati sui migranti della Meloni

“Con 40.138 clandestini sbarcati sulle spiagge del Paese al 27 agosto 2024, rispetto ai 113.469 dello stesso giorno dell’anno scorso, le statistiche del Ministero dell’Interno mostrano un calo del 65% del numero di ingressi irregolari rispetto al 2023. Il 2023 è stato infatti segnato da una massiccia ondata di arrivi di immigrati clandestini, in particolare dalle spiagge tunisine. Un dato in calo anche rispetto al 2022, dove dal 1° gennaio al 27 agosto le autorità italiane ne hanno contate 55.921. Tra questi immigrati clandestini, il numero dei minori non accompagnati è stato praticamente diviso per 4: sono 5.044 dal 1° gennaio 2024, rispetto ai 18.820 dello stesso periodo dell’anno scorso”.

“Queste sono le statistiche che il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, stretto ed ex consigliere di Matteo Salvini, divenuto nel 2022 il volto della lotta all’immigrazione clandestina guidata da Giorgia Meloni, pubblica con orgoglio con un aggiornamento settimanale sul sito del suo ministero -prosegue Le Figaro – E per una buona ragione: sebbene questa politica costituisse una delle priorità di Giorgia Meloni e del suo governo, i risultati inizialmente erano difficili da farsi sentire, sottolineando l’aspetto diplomatico degli sforzi portati avanti da Giorgia Meloni è stato già fruttuoso: “la collaborazione con le autorità tunisine e libiche ha consentito di bloccare la metà degli arrivi” , ha accolto con soddisfazione.

La stretta sulle regole per gli sbarchi

Il giornale loda la “politica di accordi e cooperazione con i Paesi del Mediterraneo da cui proviene l’immigrazione clandestina che sbarca sulle spiagge italiane” che consente anche al governo transalpino di aumentare i rimpatri dei clandestini: sono già oltre 9.000 quelli avvenuti nel 2024 secondo il quotidiano conservatore Il Giornale , di cui almeno 5.000 in Libia e quasi 4.000 in Tunisia. Un dato, ancora una volta, in crescita. Ma il quotidiano sottolinea anche un probabile effetto dissuasivo delle varie misure di inasprimento delle condizioni di immigrazione clandestina adottate da Giorgia Meloni da quando è al potere. Questo calo degli arrivi di clandestini in Italia non significa però che le rotte migratorie tra il sud e il nord del Mediterraneo siano chiuse, tutt’altro. Allo stesso tempo, gli sbarchi sono aumentati in Spagna del 155% e in Grecia del 222%.