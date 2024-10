Rai, Meloni in rosso comunista fa il boom di ascolti da Vespa. Il confronto con Conte e Schlein è impietoso

In versione “The woman in red”, famoso film di Gene Wilder, ieri sera Giorgia Meloni, in versione rosso comunista, a sfidare la retorica sul nero-destra o a tributare un ironico omaggio a Berlinguer, di cui tanto si parla in questi giorni, ha fatto un bel “botto” di ascolti su Rai1 nella fascia access prime time, dopo il Tg1. Bruno Vespa con “Cinque minuti“, con ospite Giorgia Meloni, ha fatto registrare il 22,5% con 4 milioni 488 mila spettatori, un dato superiore alla media della rete in quella fascia. Nello stesso segmento su Rai 3 “Blob” segna 1 milione 18 mila spettatori e il 5,4%, “Viaggio in Italia” si attesta al 4,9% con 960 mila spettatori, “Il cavallo e la torre” al 5,9% con 1 milione 198 mila spettatori e “Un posto al sole” arriva al 6,8% con 1 milione 419 mila spettatori.

Meloni, ottimi ascolti da Vespa: il confronto con i competitors

Il confronto con altri ospiti politici da Vespa è impietoso. Il 5 giugno del 2024, la leader del Pd, Elly Schlein, aveva raccolto 3.335.000 spettatori (18.72%), il primo ottobre scorso Giuseppe Conte, a “Cinque minuti“, era stato visto sa 4 milioni 104 mila spettatori e il 20,8% di share, battuto, due giorni dopo, da Matteo Renzi, con uno share del 21,2% e 4 milioni 304 mila spettatori.

Ieri sono stati quasi 2 milioni (1 milione 941 mila), pari al 12,3% di share, gli spettatori che su Rai 1 nella prima serata di ieri, hanno visto il film tratto da una storia vera e diretto da Theodore Melfi “Il diritto di contare”, che racconta la storia di Katherine Johnson, scienziata afroamericana. Su Rai 2 oltre 1 milione e mezzo di spettatori (1 milione 525 mila) con l’8% di share per il primo episodio della serie tv “Stucky“, con Giuseppe Battiston nei panni dell’ispettore di polizia veneto di origine persiane nato dalla penna di Fulvio Ervas. A seguire, la nuova serie tra crime e dark comedy, “The Bad Guy – Il magistrato buono” con Luigi Lo Cascio e Claudia Pandolfi ha ottenuto 722 mila spettatori con il 5,2% di share. Sempre bene su Rai 3 Federica Sciarelli con “Chi l’ha visto?” che ha segnato 1 milione 640 mila spettatori e uno share del 10,5%.