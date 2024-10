Prato, smantellata un’azienda fantasma gestita da cinesi: FdI denuncia, le forze dell’ordine intervengono subito

“Contrastare l’illegalità significa ricorrere all’intervento dello Stato”: si apre così una nota della deputata di Fratelli d’Italia Chiara La Porta, dopo lo sgombero di un’azienda tessile cinese illegale da parte delle forze dell’ordine a Carmignano, in provincia di Prato. “Ieri, in seguito segnalazioni di cittadini, fatte a me e al consigliere comunale di Fratelli d’Italia a Carmignano Giovanni Sardi, un immobile è stato posto sotto sequestro grazie al lavoro scrupoloso delle forze dell’ordine che ha portato alla scoperta, al suo interno, di un’azienda tessile illegale”, ha proseguito l’onorevole La Porta di FdI.

Le dinamiche dell’intervento nell’azienda illegale

Chiara La Porta ha poi spiegato la dinamica degli eventi in seguito alle segnalazioni: “Ieri mattina sono personalmente andata a cercare di capire che cosa avvenisse in questo edificio, al di fuori del quale da tempo erano ben visibili, secondo le testimonianze della comunità, scarti tessili e sacchi neri. Dopo aver constatato con i miei occhi che la situazione era esattamente la stessa descrittami dai cittadini, mi sono subito rivolta alle forze dell’ordine. Sono così intervenuti carabinieri, polizia municipale di Carmignano e personale dell’Ispettorato del Lavoro e della Asl Servizio Prevenzione locale“. La parlamentare ha ringraziato le forze dell’ordine per l’intervento: “Grazie alla loro immediata risposta, è stata scoperta un’azienda fantasma, gestita da cittadini cinesi, di fatto inesistente, ma molto più che operante all’interno dell’immobile”.

La scoperta dell’attività illegale all’interno dell’immobile

“Al nostro arrivo – prosegue La Porta nel suo racconto – alcune persone stavano lavorando. In una stanza, c’erano ben 16 macchinari tessili, attigua una cucina e alcuni letti di fortuna. In un contesto igienico sanitario fatiscente. Dopo ore di lavoro e di indagini, ed il riscontro di attività illecite e fuori norma, la parte dell’immobile adibita ad azienda irregolare è stata posta sotto sequestro”.

Le raccomandazioni di Chiara La Porta ai cittadini sulle aziende cinesi illegali

“Sacche di simile illegalità non devono essere accettate come se fossero ormai una convenzione”, ha sottolineato Chiara La Porta, aggiungendo: “Così come ho personalmente ricevuto alcune segnalazioni, a mia volta riferite agli organi competenti, sollecito a fare altrettanto i cittadini, denunciando un mondo sommerso fatto di criminalità e di violazioni di qualsiasi regola civile. Un sistema mafioso radicato per cui non basta limitarsi a descriverlo sui canali social”, ha poi concluso l’esponente di FdI.