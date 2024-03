Molteni: “Criminalizzare le forze dell’ordine è una vergogna. Sono un baluardo di democrazia”

“Le forze di polizia sono un orgoglio nazionale, un baluardo di democrazia, di libertà a difesa dei diritti di manifestare e di dissentire. Le Forze dell’Ordine vanno ringraziate, onorate e difese perché abbiamo la migliore polizia del mondo per professionalità e specializzazione”. Così il sottosegretario all’Interno Nicola Molteni, in un’intervista ad Affaritaliani.it.

“Da giorni, la criminalizzazione e la demonizzazione degli uomini in divisa hanno raggiunto livelli indecorosi. Sono orgoglioso dei nostri uomini e donne in divisa, difendo il loro operato svolto sempre al servizio degli italiani. Come sottosegretario al Viminale con delega alla Ps sono onorato di rappresentare questa straordinaria comunità di servitori dello Stato”. Molteni ha poi ricordato il lavoro sul ‘pacchetto sicurezza’, già approvato in Consiglio dei ministri a novembre. Che affronta il tema della protezione sociale delle fasce più deboli rispetto a reati odiosi come le truffe agli anziani, le occupazioni abusive, i blocchi stradali, l’accattonaggio molesto con l’uso di minori, il fenomeno delle borseggiatrici nelle metropolitane. “Siamo al lavoro anche per una riforma organica della polizia locale, per riconoscere alla polizia di prossimità dei territori, funzioni, tutele, previdenza e garanzie più strutturate”. (Italpress)