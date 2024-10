Paura per Zeman: “ictus cerebrale”. La corsa in ospedale, il monitoraggio: migliorano le sue condizioni

Zdenek Zeman è ricoverato da martedì nella clinica Pierangeli per un ‘ictus cerebrale’. L’ex allenatore del Delfino Pescara 1936 presenterebbe una ’emiparesi al braccio destro’ ed è tenuto sotto stretta osservazione con accertamenti per valutare le sue capacità motorie e neurologiche. Zeman ha accusato un malore martedì scorso a Roma ed è stato trasportato d’urgenza alla clinica Pierangeli di Pescara per una sospetta ischemia che poi si è rivelata un ictus. Il quadro clinico del 77enne resta grave, ma il tecnico non è in pericolo di vita .Nella sua carriera di allenatore di squadre in Serie A, Zeman ha traghettato il Pescara Calcio in prima serie tra il 2011 e il 2012. Il boemo 77enne sino a 7 mesi da ha allenato la Delfino Pescara 1936 costretto però a dimettersi per un precario stato di salute.

Il tecnico boemo, nello scorso febbraio, era già stato sottoposto a un intervento chirurgico al cuore (inserimento di stent coronarici). L’ex allenatore di Roma, Lazio e Pescara è stato colpito nuovamente da un’ischemia cerebrale, ma non è in pericolo di vita. Resterà ricoverato nella clinica pescarese e proseguirà i controlli.

Zeman, un allenatore scappato dal comunismo

Zdenek Zeman nasce nel 1947 a Praga, all’epoca capitale della Cecoslovacchia, in un quartiere residenziale sulle rive della Moldava. Il padre Karel è un primario ospedaliero, mentre la madre Květuše Vycpálková è una casalinga. Sarà lo zio materno Čestmír Vycpálek, ex giocatore e allenatore due volte campione d’Italia alla guida della Juventus, a trasmettergli la passione per il calcio. Tra il 1966 e il 1968 parte, con la sorella Jarmila, per Palermo, per passare le vacanze estive insieme allo zio Čestmír, ma, proprio in quegli anni, scoppia l’insurrezione politica che porterà ai moti della cosiddetta Primavera di Praga. Nella notte fra il 20 e il 21 agosto 1968, l’Unione Sovietica invia reparti militari per ristabilire l’ordine. Tale instabilità politica lo porta a trasferirsi definitivamente in Italia. Ottiene la cittadinanza italiana nel 1975 e si laurea all’ISEF di Palermo con una tesi sulla medicina dello sport, con il massimo dei voti. È stato insegnante di educazione fisica presso l’Istituto Gonzaga di Palermo. Da allenatore ha cambiato tantissimi club, tra cui Roma, Lazio e Napoli.