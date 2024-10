Orio al Serio, pneumatico di un aereo Ryanair esplode in pista: l’impresa del pilota che evita feriti

Paura e disagi all’aeroporto di Orio al Serio, dove stamattina è esploso uno pneumatico del volo Ryanair FR846 proveniente da Barcellona El Prat. L’aereo era appena atterrato quando si è verificato l’incidente. I voli in partenza hanno registrato ritardi o cancellazioni e si stima che lo scalo, ancora chiuso, possa riaprire nel primo pomeriggio, intorno alle 14. I voli in arrivo sono stati fatti atterrare in altri scali come Malpensa e Verona.

L’incidente a Orio al Serio: 168 persone a bordo dell’aereo

A bordo dell’aereo c’erano 162 passeggeri e 6 membri dell’equipaggio. Quando lo pneumatico è esploso il velivolo era ancora in leggero movimento e il pilota, secondo una prima ricostruzione, è riuscito a contenerlo sulla pista, dove poi il mezzo è rimasto.

Nessun ferito, molti disagi

Non si sono registrati incendi né ai carrelli né altrove. La polizia di frontiera e i vigili del fuoco hanno fatto evacuare i passeggeri. Lunghissima la lista dei voli in partenza e in arrivo che sono stati cancellati o dirottati e che può essere consultata sul sito dello scalo.