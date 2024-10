Oltre 89 milioni con una schedina da 3 euro: il 6 al Superenalotto va a Riva del Garda

È stato centrato a Riva del Garda con una schedina da 3 euro il 6 da oltre 89,2 milioni del SuperEnalotto con la combinazione 1-23-44-45-47-60, numero jolly 14, numero superstar 19. È la seconda vincita con il sei del 2024. Anche la prima, del 10 maggio, era stata ottenuta con una puntata minima: in quel caso la schedina era stata da due euro ed era valsa 101,5 milioni a un fortunato giocatore di Napoli. Il jackpot per il prossimo concorso riparte da 17,7 milioni.

Il 6 al SuperEnalotto per la prima volta il Trentino

Si tratta della prima vincita in Trentino, che con Valle d’Aosta e Molise era una delle sole tre regioni italiane in cui ancora non era mai stata centrata la sestina vincente. La regione con più 6 è invece la Campania, che ne ha indovinate 19; seguono il Lazio con 16, l’Emilia Romagna con 13 e il Veneto e la Puglia alla pari con 10.

Centrati anche sei “5” da 30mila euro

Con quest’ultima vincita sono 116 i Jackpot assegnati negli oltre 25 anni dalla nascita del SuperEnalotto ad oggi. Oltre al 6, nell’estrazione di ieri del Superenalotto sono stati centrati anche sei “5” da circa 30mila euro ciascuno. Il montepremi più alto di sempre del Superenalotto è stato 371 milioni di euro, vinti con un sistema a 90 quote. Fu centrato nel 2023 che è anche l’anno record delle vincite con quattro jackpot centrati, fra i quali il primo online che valse 73,8 milioni, e un montepremi complessivo assegnato di 1,4 miliardi di euro.