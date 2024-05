Napoli milionaria: 100 milioni vinti al Superenalotto con 2 euro e la benedizione di Pino Daniele (video)

Due euro, cento milioni di euro: a Napoli il Superenalotto ha fatto felice un uomo fortunato e anche un’intera città con un tagliando acquistato in una tabaccheria nel cuore del centro storico, con un nome che evoca la “santa” laica protettrice della case dei napoletani, la “Bella ‘mbriana“, celebrata in una famosa canzone di Pino Daniele. Con un 6 del valore di 101.511.953,21 euro, un misterioso avventore ha portato a casa il Jackpot nel punto di vendita Sisal Tabaccheria situato in via Toledo ex Via Roma, 410. È la prima vincita con punti sei del 2024. Si tratta della nona vincita più alta mai assegnata dalla storia del gioco. La Campania si conferma la regione più fortunata con 20 Jackpot.

Napoli sbanca il Superenalotto con 100 milioni di euro

La sestina vincente è stata: 6, 40, 80, 71, 55, 20, Jolly 12 – SuperStar 75. Il Jackpot è stato centrato con una schedina da soli 2 euro. Con quella di stasera sono 115 i Jackpot assegnati dalla nascita del SuperEnalotto ad oggi. L’ultimo ‘6’ da 85,1 milioni di euro è stato centrato a Rovigo il 16 novembre 2023 con una schedina da 3 euro. Il 10 giugno 2023, con una schedina da solo 1 euro, è stato vinto a Teramo il Jackpot da 42,5 milioni di euro. Il 25 marzo 2023, invece, su Sisal.it è stato vinto per la prima volta online il Jackpot dal valore di oltre 73,8 milioni di euro. Il secondo Jackpot assegnato nel 2023 è stato centrato con una giocata online dal valore di soli 2 euro. Il Jackpot record da oltre 371 milioni di euro, invece, il più alto assegnato nella storia dei 25 anni di SuperEnalotto, è stato centrato il 16 febbraio 2023 da 90 vincitori tramite la Bacheca dei Sistemi. Il sistema ha distribuito all’intera penisola 90 vincite da circa 4 milioni di euro ciascuna.

La gioia dei proprietari della tabaccheria

Gioia e confusione, ieri, nella tabaccheria di Salvatore Gaspari, nel mezzo di via Toledo a Napoli, la ricevitoria dov’è stato centrato il Jackpot da 101 milioni di euro al SuperEnalotto. “Abbiamo appena scoperto la vincita, mi stanno scrivendo in questo momento su Whatsapp – racconta ad Agipronews il titolare dell’esercizio -. E’ una notizia che ci rende molto felici. Un’idea su chi possa essere il fortunato? Ci troviamo in una zona molto turistica, qui vengono a giocare in tantissimi ogni giorno, quindi è impossibile sapere chi sia il vincitore”.