Nobel per l’Economia a Robinson, Acemoglu e Johnson: studi sul rapporto tra istituzioni e prosperità

Daron Acemoglu, Simon Johnson e James A. Robinson sono i nomi dei tre esperti che hanno ricevuto il Premio Nobel 2024 per l’economia, grazie agli studi su come “le istituzioni si formano e influenzano la prosperità”. Stando a quanto riportato dall’Accademia svedese delle scienze, impegnata assieme alla Banca svedese nel sostegno al premio, i tre ricercatori: ” ci hanno aiutato a comprendere le differenze di prosperità tra le nazioni” confermando: “l’importanza delle istituzioni sociali per la prosperità di un paese”. Inoltre: “le società con uno stato di diritto scadente e istituzioni che sfruttano la popolazione non generano crescita o cambiamenti in positivo”.

Il profilo dei tre vincitori del Premio Nobel per l’economia

Sia Acemoglu che Johnson lavorano al Massachusetts institute of technology, noto al mondo con l’abbreviazione di Mit. Invece, Robinson è un insegnante presso l’Harris School of Public Policy dell’Università di Chicago. L’ultimo ha insegnato anche ad Harvard e Berkley. Questo è il profilo dei 3 esperti premiati per la loro ricerca in ambito economico, finalizzata soprattutto a dare una spiegazione per alcuni fenomeni decisamente importanti ed avvenuti nel passato. In particolar modo, la loro concentrazione si è rivolta verso le colonizzazioni europee.

Nella ragione della vincita dell’ambìto Premio Nobel in questione, ci sono gli studi dei tre economisti sulle differenze nella prosperità tra i paesi. Queste possono essere illustrate anche dalle istituzioni sociali costruite dagli europei durante il periodo coloniale. Le istituzioni inclusive nei confronti dei popoli colonizzati hanno portato alla prosperità sociale. Contrariamente, le ex colonie molto ricche un tempo sono adesso frequentemente povere, a causa di un comportamento predatorio.