Musumeci: “Lavoriamo alla revisione del codice di protezione civile. Ci sono norme da riscrivere”

Sul fronte della rigenerazione urbana del nostro Paese e del “freno alla cementificazione” occorrerà “necessariamente stabilire una sorta di patto con i professionisti, con gli ingegneri, gli architetti, i geologi” che sono su questo versante “coinvolti”. Lo ha affermato il ministro per la Protezione civile Nello Musumeci, in videocollegamento col 68° congresso degli ingegneri alla Fortezza Medicea, a Siena, rivolto al presidente della categoria professionale che conta oltre 252.000 iscritti agli Albi Angelo Domenico Perrini.

“Ne ho conosciuti tanti, di ingegneri, nella mia attività di amministratore”, ha proseguito, con riferimento alla sua esperienza di presidente della Regione Siciliana, e adesso, “a nome mio e del governo, voglio manifestare l’apprezzamento per la qualità, la preparazione e la creatività che riesce ad esprimere il mondo degli ingegneri, comunque siano impegnati, nella libera professione e nella Pubblica amministrazione”, ha aggiunto Musumeci.

“Stiamo lavorando alla revisione del codice di protezione civile. A distanza di sei anni ci siamo accorti che bisogna mettere mano ad alcune norme”, ha anticipato il ministro. “Con il gruppo di lavoro abbiamo completato il disegno di legge per mitigare il rischio sismico. Sarà portato all’esame del Consiglio dei ministri. In questo disegno, abbiamo previsto quello che era il demonizzato fascicolo del fabbricato, al quale però io credo fermamente perché non si può riqualificare se prima non si sa su cosa si interviene – ha aggiunto – poi c’è il codice della ricostruzione, che è già in discussione alla Camera, e semplifica le procedure e fissa tempi certi”.

“Cinque regioni del Sud hanno detto che devono rinunciare alla risorsa Pnrr per mettere in sicurezza il territorio per un importo di circa 7 milioni, perché non riescono a rispettare i termini”, ha aggiunto il ministro per la Protezione civile e le politiche del mare.

“Con il governo Meloni siamo a una svolta perché ha deciso di fare della cultura della prevenzione l’obiettivo prioritario, in un’Italia che finora ha seguito solo l’emergenza. In Italia finora – spiega Musumeci – si è pensato essenzialmente alla ricostruzione, che poteva essere limitata se lo stesso interesse