Milano, rapinatore italiano ucciso da un barista cinese a colpi di forbici: aveva rubato dei “Gratta e vinci”

Aveva appena rubato un blocchetto di “Gratta e vinci” da un bar quando stato ucciso da un cinese a colpi di forbice. Un italiano di 37 anni, Eros Di Ronza, con precedenti penali, è stato trovato morto per un’aggressione con ferite da taglio all’alba in via Giovanni da Cermenate, alla periferia Sud di Milano. Da una prima ricostruzione la vittima avrebbe rapinato il bar introducendosi al suo interno e sarebbe stato colpito dal gestore, un uomo cinese, che avrebbe reagito con un paio di forbici. Le ferite sono risultati mortali. Il barista è stato portato in questura per essere interrogato e la sua posizione è al vaglio degli inquirenti.

Rapinatore ucciso dal barista cinese per il furto di “grattaevinci”

Il fatto è avvenuto all’esterno del “Bar paninoteca”, al civico 35. Gli agenti delle volanti hanno fermato il titolare dell’esercizio, in 32enne, di origini cinesi, che si trova ora in questura per essere interrogato, insieme con un connazionale. Secondo una prima ricostruzione della polizia, la vittima insieme con un complice poi fuggito avrebbe tentato un furto all’interno del bar gestito da cinesi. Parte della serranda risulta di divelta, compatibilmente con il tentativo di entrare all’interno del bar per commettere un furto. A terra, sulla soglia, alcuni nastri di “Gratta e vinci” .