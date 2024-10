Migranti, il primo pattugliatore della Marina è partito per l’Albania. Pd e toghe alla guerra

L’asse tra toghe rosse e Pd contro i centri per migranti in Albania è operativo più che mai. Proprio in queste ore è partita da Lampedusa la nave pattugliatore Libra, della Marina Militare, con a bordo i primi migranti destinati ai centri predisposti in accordo tra i governi italiano e albanese. E proprio in questi giorni assistiamo all’attacco congiunto contro il patto siglato tra Meloni e Rama da parte delle opposizioni che si spellano le mani per applaudire i magistrati “che si preparano a far saltare il trasferimento degli immigrati in Albania”: lo scrive chiaro e tondo Fausto Carioti dalle colonne di Libero.

Migranti, primo gruppo diretto in Albania: le procedure

Sulle persone da trasferire, soccorse in mare, è stato fatto un primo screening a bordo del pattugliatore per verificare che abbiano i requisiti previsti: provenienza a Paesi sicuri, maschi, non vulnerabili. È il ministero dell’Interno a curare l’iniziativa. La scorsa settimana sono diventati operativi i centri di Schengjin e Gjiader che dovranno accogliere i migranti trasferiti. In base al protocollo firmato dalla premier con il suo omologo albanese Edi Rama, i richiedenti asilo otterranno una risposta entro quattro settimane: se il responso sarà positivo verranno trasferiti in centri di accoglienza in Italia. Altrimenti verranno rimandati al loro Paese di origine. Una procedura, rispetto a quelle previste fino ad oggi, notevolmente accelerata. Ad esaminare le richieste sarà la commissione che fa capo alla prefettura di Roma, i colloqui avverranno in collegamento video tra Italia e Albania.

Migranti, asse toghe e Pd contro i centri in Albania

A sinistra sono tutti concentrati a far fallire l’accordo, con le toghe rosse che assecondano. Il Pd e le opposizioni se ne fregano che il patto è uno dei tasselli sui quali il governo Meloni sta puntando per disciplinare l’immigrazione irregolare. Fanno finta di non accorgersi che il “modello” Italia- Albania è guardato con interesse e “copiato”in Europa. I due centri italiani costruiti per trattenere gli immigrati provenienti dai Paesi di origine «sicuri» sono pronti. Si tratta dei paesi nei quali chi non ha diritto all’asilo può essere rimpatriato: Algeria, Egitto, Gambia, Ghana, Marocco, Tunisia e altri. Il dem Orfini si bea della sentenza della Corte di giustizia europea che “non riguardando l’Italia – fa notare Carioti-: fissa un principio che la riguarda molto da vicino, almeno secondo certe toghe: un governo Ue non può designare un Paese extracomunitario come «sicuro» se in «talune parti del suo territorio» sono compiute le discriminazioni elencate in una direttiva europea; secondo la quale – presa alla lettera – quasi nessuno Stato arabo o islamico, visti gli status riservati a donne e omosessuali, passa l’esame”.

Le manovre tra magistratura e Pd per boicottare l’accordo tra Italia e Albania

Eppure, citando quella sentenza europea, il tribunale di Palermo ha decretato non sicura la Tunisia, a causa della sua legislazione sull’omosessualità. Per questo ha liberato cinque tunisini giunti in Italia in modo irregolare. La sinistra sogna che – visto che i paesi che il governo italiani considera sicuri sono 22 – possa ripetersi l’effetto Tunisia. In modo che tutta l’ “operazione Albania” sia resa inutile dall’intervento della magistratura.

Piantedosi tira dritto: “Le espulsioni si fanno in tutta Europa”

Il rischio c’è e infatti il ministro Piantedosi, intervistato sulla Stampa, si è fatto sentire; usando parole forti contro i giudici palermitani: «Emerge una tendenza della magistratura di settore su posizioni che non condividiamo proprio in un punto di diritto. Le espulsioni di coloro che non hanno diritto si fanno in tutta Europa». Quindi ora la sinistra fa muro, coadiuvata dai giornaloni a reti unificate che demoliscono l’accordo con l’Albania. La tesi è quella di accodarsi alla sentenza della Corte di giustizia europea: i Paesi extra-comunitari che non rispettano gli standard europei -” (praticamente tutti quelli africani, e non solo) – non possono essere ritenuti sicuri,: e il rimpatrio dei loro cittadini sbarcati in Italia diventa di fatto impossibile”.

Un fatto è certo: alla sinistra non interessa proprio nulla esperire soluzioni utili all’Italia. E il codazzo dei giornali di area fa il resto: «Il primo viaggio della nave-hub rischia di essere anche l’ultimo. I giudici possono bloccare tutto»: è il titolo con cui Repubblica titolava trionfalmente domenica. Ma trionfalmente per chi? Se poi ci mettiamo le idiozie di commenti estemporanei, abbiamo la chiave dello stato di un’opposizione alla frutta: Il peggiore è Riccardo Magi: “Avete capito perché Giorgia Meloni è così ossessionata dall’aumento delle tasse in manovra? Mica per fare nuovi asili; mica per creare nuovi posti negli ospedali; mica per le scuole o gli studentati universitari. Meloni alza le tasse perché ci deve finanziarie i suoi centri di detenzione per migranti che apriranno in settimana in Albania.