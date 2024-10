Meloni riceve gli astronauti di AX-3: “Lo spazio è strategico. La missione dimostra il ruolo di primo piano dell’Italia”

“Oggi ho avuto il piacere di accogliere a Palazzo Chigi l’equipaggio della missione spaziale AX-3, di cui fanno parte il Colonnello Walter Villadei dell’Aeronautica Militare Italiana; il comandante Michael Lopez-Alegria (USA, Axiom Space); Alper Gezeravci (Turchia) e Marcus Wandt (Svezia). È stato un incontro che ha ulteriormente rafforzato l’impegno del governo nel sostenere le iniziative spaziali. Consapevoli dell’importanza strategica che questo settore riveste per il nostro sviluppo economico e tecnologico”. La premier Giorgia Meloni su X ha postando una foto che la ritrae con l’equipaggio di Ax-3.

La space economy una priorità del governo italiano

La ‘space economy’ è una delle priorità del governo italiano. Lo dimostrano non solo gli investimenti previsti da qui al 2026 che ammontano a 7,3 miliardi. Ma anche la legge ad hoc che è all’attenzione del Parlamento. E che riempie un vuoto normativo nella giurisprudenza dell’economia dello spazio. L’Italia è al sesto posto al mondo per investimenti nel settore in proporzione al Pil con 4,6 miliardi di euro allocati solo nel 2023, potendo contare su un comparto industriale che vede attive 250 imprese, 15 distretti e 6.000 addetti.

Meloni: “La missione AX-3 traguardo significativo per l’Italia”

“La missione AX-3 – fa notare la presidente del Consiglio – rappresenta un traguardo particolarmente significativo per l’Italia nella Space Economy globale. Voglio esprimere il mio più sentito ringraziamento al Colonnello Villadei, che ha portato con orgoglio il nostro Tricolore nello spazio; e a tutto l’equipaggio per il loro straordinario lavoro. Questa missione dimostra ancora una volta il valore della collaborazione internazionale e il ruolo di primo piano dell’Italia nello sviluppo delle nuove frontiere spaziali”. Non a caso sono qualche mese fa, ad agosto, i sindaci di Cannes e Tolosa, due città francesi tradizionalmente con grossi interessi nel settore, si dichiaravano intimoriti dall’erffervescenza italaina nel settore. David Lisnard e Jean-Luc Moudenc, con un intervento su La Tribune, avvertivano che gli importanti investimenti previsti dal nostro Pnrr potevano portare a un sorpasso storico dell’Italia nel settore dello spazio. Invitato il loro governo ad attrezzarsi in tal senso per non perdere uuna priorità che invece traballa.