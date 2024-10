Maltempo in Italia, migliaia di sfollati in Emilia Romagna. Il salvataggio di un bimbo di tre mesi (video)

Il maltempo in Italia ha colpito duramente il territorio nazionale negli ultimi giorni, ma in particolar modo l’Emilia-Romagna, che a causa della sua fragilità resta uno dei territori coinvolti maggiormente dall’ondata di pioggia e fango. Tra sabato e domenica, il bilancio fa segnare un quadro devastante per la regione emiliana, basti pensare alle 2500 persone che a Bologna e nella sua provincia sono state costrette a lasciare le proprie abitazioni. L’allontanamento dalle dimore è dovuto prevalentemente alle esondazioni dei canali di Savena, Ravone e Navile. Si registra anche il tragico decesso di un 20enne, Simone Farinelli, travolto dalla piena del fiume Zena nella località di Pianoro.

Maltempo, la mobilitazione generale in Emilia Romagna

In campo per fare fronte all’emergenza in Emilia Romagna sono state mobilitate tutte le forze pubbliche: Protezione civile, vigili del fuoco e forze dell’ordine uniti per collaborare ed aiutare tutte le zone vittime degli allagamenti. Non solo nel bolognese, ma anche nelle zone reggiane e modenese si registrano gravi disagi. Mille persone hanno evacuato la zona di Cadelbosco di sotto a causa della rottura di un’argine del fiume Crostolo. Invece, a Castelnuovo di sotto il canile del comune è sprofondato sotto l’acqua, obbligati ad intervenire immediatamente per mettere in salvo centinaia di cani.

La situazione meteo a Bologna

Bologna è stata senza ombra di dubbio la città più colpita dal maltempo nel fine settimana, con gravi disagi d’ogni genere. Il meteo di oggi non sembra prevedere piogge consistenti sul territorio in generale, ma il capoluogo dell’Emilia Romagna fa comunque fatica a rialzarsi. Le scuole restano chiuse a causa dell’emergenza meteo, ma la preoccupazione ora verte principalmente anche sulla viabilità interna di Bologna. Chiuse alcune strade, tra cui gli svincoli della tangenziale, mentre la fluidità dei percorsi è minacciata dal traffico bloccato nella zona sud ovest della città. I miglioramenti sembrano quindi lievissimi, soprattutto a fronte dei problemi causati dal maltempo fino alla giornata di ieri.

Un miracoloso salvataggio è stato compiuto dai pompieri a Monterenzio, con una famiglia e un bimbo di tre mesi.

L’immagine del reportage aereo dei vigili del fuoco nelle zone allagate a causa dell’alluvione.