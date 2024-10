Maltempo, Italia sott’acqua: strade sommerse e torrenti di fango. Evacuazioni in Emilia Romagna, esondazioni in Sicilia (video)

Un’ondata di maltempo investe l’Italia: lo Stivale è sott’acqua, con strade come fiumi, torrenti di fango e ondate che straripano dai corsi d’acqua e si riversano ovunque, specie in Sicilia, dove per le vie di Catania, Licata, e perfino a Stromboli, dove nel piccolo borgo di Ginostra dalla scorsa notte manca l’energia elettrica. E con pietre e detriti che hanno raggiunto il centro abitato creando problemi agli abitanti. L’allerta maltempo dilaga in queste ore, imperversando sull’Italia con tanta pioggia e nubifragi su alcune Regioni, allagamenti ed esondazioni di fiumi e torrenti. Con Emilia Romagna – dove alcune zone sono state evacuate – e Sicilia – dove preoccupa soprattutto l’esondazione del fiume Salso a Licata – monitorate speciali.

L’Italia nella morsa del maltempo, Sicilia sott’acqua

A seguito della violenta ondata di maltempo che ha colpito la zona di Licata, nell’Agrigentino, causando l’esondazione del fiume Salso in più punti, la Regione Siciliana ha attivato il sistema di Protezione civile per fronteggiare l’emergenza. Il sindaco di Licata Angelo Balsamo, dopo l’esondazione del fiume Salso, ha invitato i cittadini a «restare a casa» se «non strettamente necessario, per permettere ai soccorritori di potere lavorare dove serve». Sono stati diversi gli interventi fino ad ora e le abitazioni evacuate, soprattutto nel “quartiere africano”, vicino al fiume.

Maltempo, Emilia Romagna monitorata speciale

Preoccupa la situazione in Emilia Romagna, dove tornano nei bollettini di allerta e interventi i nomi delle località note per i danni arrecati dall’ultima alluvione: Traversara, Bagnacavallo, e tutta la provincia di Ravenna. Il ministro per la Protezione civile Nello Musumeci ha firmato il decreto che dispone, a supporto della Regione Emilia Romagna, lo stato di mobilitazione straordinaria del servizio nazionale di Protezione civile. Il provvedimento accoglie la richiesta avanzata nelle scorse ore dal governo regionale, in relazione all’ondata di maltempo che sta investendo quei territori.

Evacuazioni e allerta nelle località colpite dall’ultima alluvione

Al termine della riunione del primo pomeriggio in prefettura a Ravenna, il Comune di Bagnacavallo ha emesso un’ordinanza di evacuazione totale nelle zone già colpite dalle precedenti ondate di maltempo all’interno del territorio municipale. In particolare, viene chiesto di evacuare ai cittadini residenti nelle frazioni di Traversara, Borghetto e nell’area di Via Muraglione a Boncellino. Nel vertice in prefettura è stata confermata l’allerta prevista per tutta la giornata di oggi, quando le precipitazioni saranno diffuse e persistenti, anche a carattere di rovescio, in tutta la provincia di Ravenna, principalmente nelle zone di pianura, con innalzamento dei livelli idrometrici nel bacino del fiume Lamone.

Maltempo, la cittadinanza è invitata a ridurre gli spostamenti

Come anticipato, allora, disposta nelle scorse ore, con ordinanze preventive, l’evacuazione delle zone in prossimità degli argini già coinvolte nei precedenti eventi alluvionali. E amministrazioni comunali in servizio effettivo e permanente per organizzare sgomberi, ricoveri, interventi d’emergenza in considerazione degli accumuli d’acqua previsti a causa del grande quantitativo di pioggia che sta cadendo sui territori comunali. Anche perché non si possono escludere possibili tracimazioni dei corsi d’acqua. Inoltre, vista la concreta possibilità che vengano predisposte nuove evacuazioni, la cittadinanza è invitata a ridurre gli spostamenti. E a non recarsi per nessuna ragione in prossimità di fiumi o sopra gli argini degli stessi.

Disagi alla viabilità nelle Marche

Anche nelle Marche è massima allerta. Tra auto in panne, scantinati allagati e alberi caduti per strada, sono diversi gli interventi dei vigili del fuoco per il maltempo nella Regione, in particolare tra Ancona e Fano. Le condizioni meteo avverse, contraddistinte da pioggia battente, hanno costretto le squadre dei vigili del fuoco a mobilitarsi in diverse operazioni di soccorso.

Esondazioni in Toscani e campi sommersi dall’acqua

Mentre in Toscana, l’acqua che esonda dai fiumi sommerge i campi. A seguito dell’esondazione del fiume Elsa in prossimità della località Petrazzi nel comune di Castelfiorentino, e della persistente difficoltà a transitare in sicurezza lungo la Sr 429/bis di Val d’Elsa, la Provincia di Siena ha ordinato la chiusura al transito in entrambi i sensi di marcia della Strada Regionale 4297Bis di Val d’Elsa. Per il periodo interessato alla chiusura il traffico veicolare sarà deviato sul raccordo autostradale Siena Firenze, come meglio evidenziato dalla segnaletica presente sul posto.

La situazione sotto controllo in Calabria

In Calabria i vigili del fuoco sono impegnati in diverse zone della Regione per interventi dovuti al maltempo che in queste ore sta flagellando il territorio regionale. In particolare, una squadra del distaccamento di Vibo Marina è intervenuta in provincia di Vibo Valentia, dove è esondato il torrente Candrilli invadendo la strada che collega la frazione Porto Salvo a Vibo Valentia. Al momento, fanno sapere i vigili, la situazione è sotto controllo e non si segnalano criticità particolari poiché le abitazioni sono a debita distanza.

E per domani è allerta arancione in 5 Regioni

Pertanto, sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile d’intesa con le regioni coinvolte – alle quali spetta l’attivazione dei sistemi di protezione civile nei territori interessati – ha emesso un ulteriore avviso di condizioni meteorologiche avverse, che estende il precedente. I fenomeni meteo, impattando sulle diverse aree del Paese, potrebbero determinare delle criticità idrogeologiche e idrauliche. L’avviso prevede dalle prime ore di domani il persistere di precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Campania, Puglia, Basilicata e Calabria, in particolare sui settori ionici.

Il persistere di precipitazioni previsto anche per domani

I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica e forti raffiche di vento. Sulla base dei fenomeni in atto e previsti è stata valutata per la giornata di domani allerta arancione su Calabria meridionale e ionica. Su buona parte dell’Emilia-Romagna. E su ampi settori di Veneto e Basilicata, come sui settori sud orientali della Lombardia. Allerta gialla, invece, su Campania. Puglia. Abruzzo. Molise, e su settori di Marche, Calabria, Basilicata, Toscana, Emilia-Romagna, Piemonte, Lombardia, Veneto e provincia autonoma di Bolzano.