Luca Bizzarri salta lo spettacolo e accusa Salvini: “Il treno è in ritardo, ma è pieno di immigrati” (video)

“Non so se ci sarà una rivolta, forse moriremo tutti…”. Scherza, ma non troppo, il comico Luca Bizzarri, rimasto bloccato per tre ore a bordo di un treno che ha fatto avanti e indietro tra Firenze e Bologna.al Puccini di Firenze. “Sempre che qui non scoppi la rivoluzione, c’è già stato l’assalto al carrello, moriremo tutti. Viva il ministro delle infrastrutture”, ha concluso nel video su Instagram

“Sono le 7 sono su un treno tra Bologna e Firenze che sono 40 minuti di treno ma siamo fermi. Io sarei già dovuto essere a Firenze perché ho lo spettacolo alle 9. Il capotreno mi ha detto che potrei non riuscire a fare lo spettacolo. Mi dispiace, vi terrò informati. In caso non riuscissi a fare lo spettacolo,“, aveva spiegato Bizzarri in un primo video. “E comunque ragazzi, per oggi è pieno di immigrati”, aveva aggiunto il comico ironizzando su Salvini.