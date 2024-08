Bizzarri attacca Vannacci, la replica è durissima: “Meno male che è un comico, impari la Costituzione” (video)

“Ho sentito dire da Vannacci che la cittadinanza non si regala ma va data a chi è disposto a difendere il sacro suolo con la vita. Ho paura che bisognerà togliere milioni di cittadinanze, tanti giovani o persone della mia età il sacro suolo con il cavolo che lo difenderebbero con la vita, fatevene una ragione generalissimo”, aveva attaccato qualche giorno fa il comico Luca Bizzarri, dalle pagine dei propri social. La replica dell’eurodeputato della Lega non si è fatta attendere.

Cittadinanza, lo scontro tra Bizzarri e Vannacci

“Caro comico Bizzarri, meno male che è un comico perché la sua esternazione secondo cui ‘tanti giovani o persone della mia età il sacro suolo con il cavolo che lo difenderebbero con la vita, fatevene una ragione generalissimo’ è apertamente in contrasto con l’articolo 52 della nostra Costituzione che considera la difesa della Patria sacro dovere di ogni cittadino”, ha scritto sui social Roberto Vannacci.

“Continui a fare il comico, Bizzarri, perché il ruolo della persona seria le riesce male! Io, contrariamente a Lei, ne sono certo di essermela guadagnata la cittadinanza: guardi il mio curriculum”, ha concluso l’europarlamentare leghista. non si è fatta attendere la replica di Luca Bizzarri attraverso i suoi profili social: “La cittadinanza non se l’è guadagnata, l’ha avuta per una botta di culo”.