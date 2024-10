Liguria in ginocchio per il maltempo. Meloni: “Seguo con apprensione la grave situazione” (video)

Fiumi esondati e strade allagate: torna il maltempo in Liguria. Il fiume Bormida è esondato nel savonese nelle località di Ferrania, Altare e Cairo Montenotte a causa delle forti piogge. La circolazione ferroviaria è sospesa tra Loano e Pietra Ligure (Savona).

Chiuse per allagamenti e alberi caduti diverse strade della provincia, tra cui l’Aurelia a Celle, via Bulaxe a Loano, quella del Colle di Cadibona poi riaperta. L’autostrada A10 Genova-Ventimiglia è stata chiusa per circa un’ora tra Varazze e Arenzano in direzione Genova. Domani scuole chiuse nello Spezzino mentre a Celle Ligure i bimbi, a causa dell’allerta meteo, sono bloccati in classe.

Meloni chiama Musumeci e Ciciliano

Il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, segue “con apprensione” la grave situazione determinata dal maltempo che ha colpito la Liguria e alcune province del Nord Italia. Lo si apprende da una nota di Palazzo Chigi. Meloni, che si trova a Bruxelles per partecipare al vertice Ue-Paesi del Golfo e al Consiglio europeo, ha sentito telefonicamente il ministro per la Protezione Civile, Nello Musumeci, e il capo della Protezione Civile, Fabio Ciciliano, ai quali ha chiesto di rimanere costantemente informata, conclude la nota.

Per il momento a fare le spese dei temporali che gonfiano i fiumi e fanno franare i terreni, è la Liguria dove l’allerta ha bloccato nel pomeriggio gli alunni negli istituti di Celle ligure: il sindaco Marco Beltrame ha ordinato di “far rimanere gli studenti al primo piano delle scuole fino a nuovo ordine”. “Facciamo finta di essere in allerta rossa perché la situazione è abbastanza grave, – ha motivato la decisione il primo cittadino durante l’allerta meteo gialla diramata dall’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente ligure – il torrente Ghiare preoccupa e una grossa frana è caduta sull’Aurelia“.

Maltempo in Liguria, emergenza nel Savonese

Dopo alcune ore di apprensione i piccoli sono tornati a casa sani e salvi appena l’intensità delle piogge è calata. Le precipitazioni abbondanti hanno fatto esondare il Bormida nel savonese. La circolazione ferroviaria è stata sospesa tra Loano e Pietra Ligure e due voli per Genova sono stati deviati a Pisa e Torino. Chiuse per allagamenti e alberi caduti diverse strade della provincia di Savona, tra cui l’Aurelia a Celle, quella del Colle di Cadibona poi riaperta e nuovamente chiusa. L’autostrada A10 Genova-Ventimiglia è stata interdetta alla circolazione per circa un’ora tra Varazze e Arenzano in direzione Genova per allagamenti. Una coda di 14 chilometri in A10 tra Albenga e Feglino a causa di un cantiere autostradale è stata aggravata dal muro d’acqua caduto in poche ore.