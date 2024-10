La passione di Marco Rizzo per la gnocca scandalizza Luxuria, Storace gongola (audio)

Lo “psicodramma” va in onda nella tarda mattinata di venerdì 11 ottobre, su Radio Uno, nel corso della trasmissione Il rosso e il nero: in collegamento telefonico Marco Rizzo, in studio la “strana coppia” Luxuria Storace. L’ex segretario dei comunisti italiani viene interpellato sul suo intervento contro il politicamente corretto e il filmato, diventato virale, in cui proclama: “Mi piace la gnocca, posso dirlo?”.

La puntata dell’11 ottobre del Rosso e Il Nero (AUDIO)

Un intervento che ha fatto inorridire Vladimir Luxuria, che delle battaglie Lgbtq è diventata icona popolarissima. “Usa una sineddoche offensiva”, tuona Luxuria. Mentre Marco Rizzo torna a tuonare contro l’imposizione di una minoranza.

“Credo che la maggioranza del popolo italiano – dice il segretario di Democrazia sovrana e popolare – si renda conto che non stiamo vivendo il periodo delle discriminazioni. Qua viene imposto di fatto da parte di una minoranza, della finanza, delle multinazionali una visione del mondo contro la famiglia. La multinazionale vuole un popolo di single, perché da soli consumiamo di più. Io credo che sia tutto collegato”, aggiunge l’esponente politico postcomunista.

Luxuria inorridisce per le frasi di Rizzo, Storace sorride

Frasi che inorridiscono Luxuria e fanno gongolare Storace. “La sinistra plurale è diventata femminile?”, chiede l’editorialista di Libero, ricordando anche il passato di un Pci omofobo, che oggi a sinistra molti vogliono nascondere. “All’epoca di quando ero ragazzo c’erano artisti come Boy George, Freddy Mercury e tanti altri erano omosessuali. Nessuno di noi discriminava. Oggi, all’università si tengono addirittura corsi per bimbi trans”. E ancora: “Guardate le pubblicità. Ce ne sta una senza gay?”, Luxuria si inviperisce: “Sì, ce ne stanno tante”. Rizzo non si arrende e cita anche la deriva woke della Disney: “Biancaneve devono farla diventare mulatta”. E qui l’ex conduttrice dell’Isola dei famosi è costretta a tacere.

La replica di Monica Cirinnà strappa una risata in studio

A Il Rosso e Il Nero la puntata particolarmente effervescente dà spazio a un’altra campana, l’ex parlamentare dem Monica Cirinnà, sul fronte diametralmente opposto rispetto alle posizioni di Rizzo. E la contro-risposta, a distanza, della Cirinnà è obiettivamente efficace: “Abbiamo capito che a Rizzo, piace la gnocca, ma alla gnocca piace Rizzo?”. Una battuta che strappa una risata in simultanea ai conduttori e, probabilmente, anche a molti ascoltatori.