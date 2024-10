La lezione di Bucci alla sinistra: “Fossi in Orlando, agli alleati gli farei un m… così” (video)

Poche parole, franche, senza spirito di irrisione, ma cavalleresche e in un certo senso solidali nei confronti dell’avversario sconfitto: Marco Bucci si lascia andare a un commento su Orlando e sul risultato dello schieramento opposto, divenuto rapidamente virale sui social.

Bucci spiega a (Orlando e non solo a lui) come si gestisce una coalizione pic.twitter.com/PPlvC9I67u — Roberto c02 🇪🇺❤️💛 (@h2oroberto) October 29, 2024

Anche secondo il sindaco di Genova, da ieri sera nuovo governatore della Liguria, il centrosinistra ha pagato divisioni e personalismi. “Se fossi Orlando prenderei i miei cari amici e gli farei un mazzo così. La coalizione deve essere dura e coesa e i panni si lavano in casa. Se si fossero comportati così con me o andavo via io o saltava la coalizione”. Inquadrata accanto a Bucci Letizia Moratti si lascia sfuggire un sorriso divertito.

La giunta sarà pronta “entro due o tre settimane”, assicura Bucci. La prima cosa che farà da presidente? “Nomineremo i project manager e i commissari per tutte le opere infrastrutturali che dovremo fare”. Fedele al mandato dei suoi elettori, da uomo del fare, il neo governatore su mette subito all’opera.

A distanza, il grande sconfitto, che a poche settimane dal voto era forte di un vantaggio di ben 7 punti sul rivale, si lecca le ferite elettorali. “Grazie. Del sostegno. Dell’affetto. Dell’entusiasmo che mi avete dato. Siamo arrivati a un passo dalla vittoria, ma non è bastato”. Così sui social Andrea Orlando, il giorno dopo la sconfitta alle regionali della Liguria.

Orlando si lecca le ferite: complimenti a Bucci

“Non è tempo di recriminare nulla- aggiunge- sapevamo che era una partita difficilissima, un sistema di potere non lo scardini in pochi mesi, ma il centrosinistra è tornato finalmente competitivo in Liguria dopo quasi dieci anni”. Il dem, che secondo le ultime voci potrebbe anche decidere di lasciare il Parlamento e restare a fare opposizione in Liguria, conclude sottolineando che “adesso ci riprendiamo e ripartiamo, tutte e tutti insieme”. Infine, cavallerescamente, l’ex ministro rivolge i “complimenti a Bucci per la vittoria. Gli auguro – conclude Orlando – buon lavoro, l’opposizione sarà senza sconti, ma sempre corretta”. Un buon segnale per i cittadini della Liguria, comunque abbiano votato.