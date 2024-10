La governatrice del Michigan Whitmer offende i cattolici: una patatina al posto dell’ostia consacrata

La governatrice dello stato del Michigan, Gretchen Whitmer ha pubblicato un video su Tik Tok con l’influencer famosa Liz Plank in cui offende i riti cattolici. La rappresentante dem ha emulato la comunione con una patatina fritta al posto dell’ostia consacrata. La personalità politica avrebbe imboccato la webstar con una patatina fritta proprio come accade nella ritualità della chiesa cattolica. Il video online sarebbe stato utilizzato dalle due protagoniste per promuovere il nuovo Chips Act sulla ricerca voluto da Joe Biden, con un fondo da 280 miliardi di dollari. Whtimer si è poi dovuta scusare con la comunità cattolica dopo la blasfemia in rete.

La governatrice Whitmer offende i cattolici e si giustifica

“Non farei mai nulla per denigrare la religione di qualcuno” ha dichiarato la Whitmer per poi scusarsi con la comunità cattolica. Uno scivolone su cui il popolo del web sembra essersi concentrato parecchio. La governatrice è una democratica progressista che a giugno avrebbe dichiarato al New York Times di voler vedere un Presidente americano dalla Generazione X nel 2028. Chiaramente non una splendida pubblicità per i supporter della sua età tantomeno per la sua generazione in generale; Inoltre un episodio simile non farà altro che minare lo svecchiamento della Casa Bianca.

Il capitombolo della governatrice può ferire i democratici

Da molti anni a questa parte i democratici si definiscono supporter di qualsiasi attività, a volte anche risultando inconciliabili: dai Gay Pride fino alle fedi religiose d’ogni tipo. Quanto accaduto alla governatrice del Michigan potrebbe essere uno dei vari tasselli per mostrare il vero volto del partito democratico americano. Evidentemente, i voti dei cattolici non sembrano essere importanti tanto quanto quelli dei supporter woke. Improbabile che le scuse possano cancellare la blasfemia in un batter d’occhio, così come la pessima percezione che molti cattolici americani hanno dei democratici.