Israele lancia volantini con il volto di Sinwar su Gaza: “Hamas non governerà più”

Aerei israeliani hanno lanciato volantini sul sud della Striscia di Gaza che mostravano una foto del corpo del capo militare di Hamas, Yahya Sinwar, accompagnata dal messaggio “Hamas non governerà più Gaza“, una delle frasi più usate dal primo ministro israeliano, Benjamin Netanyahu. Lo riferiscono i media israeliani, secondo cui sul volantino, scritto in arabo e firmato dalle Idf, è scritto che “a chiunque deponga l’arma e consegni gli ostaggi sarà permesso di andarsene e vivere in pace”. Il testo del volantino era tratto dal discorso pronunciato da Netanyahu giovedì dopo che Sinwar era stato ucciso dai soldati israeliani che operavano a Rafah.

Israele ha ucciso Sinwar ma si scopre vulnerabile ai droni

Israele, da oggi, ha però un problema in più. Gli attacchi con i droni sono il punto debole dei sofisticati e iper-tecnologici sistemi di difesa aerea su cui può contare Israele. Lo ha confermato il raid di stamane a Cesarea, che secondo Axios avrebbe addirittura colpito la residenza del premier israeliano, Benjamin Netanyahu, per la prima volta dal 7 ottobre obiettivo diretto di un’operazione volta ad eliminarlo.

Il drone, partito dal Libano con altri due velivoli senza pilota che sono stati invece intercettati, non ha provocato feriti in quanto – stando all’ufficio del primo ministro – né Netanyahu né sua moglie erano in casa al momento del raid.

L’attacco contro la residenza di Netanyahu, precisa l’emittente Channel 12, è stato eseguito da uno ‘Ziyad 107’, lo stesso usato domenica scorsa per il bombardamento della base di addestramento della Brigata Golani a Regavim, nel centro di Israele, costato la vita ad almeno quattro militari, ritenuto il più grave attacco condotto da Hezbollah nello Stato ebraico da quando è iniziata la guerra.