Inferno a Siena, picchia e umilia la moglie, la spinge nella cuccia del cane, la costringe a uscire nuda: denunciato

La sconvolgente notizia arriva da Siena, dove una donna sarebbe stata vittima di continue minacce, aggressioni e soprusi reiterati nel tempo dal marito: un uomo di origine straniera rivelatosi un vero aguzzino più che un compagno di vita, che, senza tregua e senza nemmeno la minima remora nei confronti dei figli della coppia, avrebbe inflitto umiliazioni di ogni sorta alla moglie.

Siena, costringe la moglie a mettersi nella cuccia del cane a quattro zampe

L’ultima delle quali in queste ore ha particolarmente sconcertato l’opinione pubblica, guadagnandosi i titoli principali di molte testate. A partire da La Nazione che ha rilanciato la vicenda: l’uomo l’avrebbe scaraventata nella cuccia del cane e obbligata a mettersi a quattro zampe. Come del resto, l’avrebbe in un’altra circostanza costretta a uscire in strada indossando solo biancheria intima. E tra un’imposizione e l’altra, un’aggressione e la successiva, percosse e ingiurie somministrate in libertà…

Un inferno quotidiano fatto di umiliazioni e soprusi, botte e minacce

Una vicenda che, ancora una volta, rimanda a una storia di inferno domestico: un incubo vissuto sulla propria pelle da una donna che, stando al racconto contenuto nella denuncia, sarebbe stata costretta a subire dal marito angherie e vessazioni, umiliazioni fisiche e piscologiche, che denotano tutte una violenza e un degrado morale che rilanciano l’allarme dei maltrattamenti e delle persecuzioni che, purtroppo, sempre più spesso sfociano nei femminicidi di cui la cronaca è ormai costretta a dare conto, quasi quotidianamente.

I maltrattamenti dell’uomo avrebbero coinvolto anche i figli della coppia

E allora, come riportato da La Nazione, dall’estate 2022 fino a gennaio 2024 l’uomo, tra botte e offese, avrebbe inflitto umiliazioni di varia natura alla sventurata coniuge. Non solo. Secondo quanto denunciato dalla donna, neppure i figli minorenni dei due sarebbero stati esenti dalle violenze, tanto che, riferisce la testata fiorentina citata, «in un’altra circostanza, mentre picchiava la moglie, l’uomo avrebbe preso per il collo anche il figlio che cercava di aiutare la mamma».

Dopo l’episodio della cuccia del cane, un anno fa l’ultima lite prima della denuncia della moglie

A novembre 2023, poi, l’ennesima lite e l’ultima violenta aggressione, con il marito che, dopo aver rotto alcuni piatti, l’avrebbe afferrata per i capelli, spogliata degli abiti che aveva indosso, e poi costretta a uscire di casa senza e a camminare in mezzo alla gente solo in intimo. A quel punto, sbattuta fuori in quelle condizioni, per la donna non sarebbe neppure finita: secondo quanto da lei riferito, infatti, una volta in strada avrebbe continuato a ricevere dal marito numerosi messaggi offensivi e minatori.

L’ultima imposizione del marito aguzzino alla moglie: uscire in strada solo con la biancheria intima

A quel punto, scattata la denuncia, la vicenda è finita in tribunale, dove la vittima ha portato il coniuge di fronte al giudice. Ieri (giovedì 24 ottobre ndr) si è tenuta l’udienza dal gup Sonia Caravelli (la parte offesa era presente) che ha rinviato di una settimana. Tra le opzioni sul tavolo, secondo La Nazione, o la possibilità di un patteggiamento o un rito alternativo. Quel che è certo, sentenza che verrà a parte – e ascoltato il marito che, a detta del difensore dell’uomo, come riferisce sempre La Nazione, «delinea un’altra storia» – il cammino verso un ritorno alla normalità e per la riconquista della dignità rinnegata e offesa, è già cominciato…