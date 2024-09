Pesaro, uccide a coltellate la moglie di 38 anni davanti ai figli. Era già denunciato per maltrattamenti

Femminicidio nella notte nel Pesarese, a Montemaggiore al Metauro: un uomo di 54 anni ha ucciso a coltellate la moglie, 38enne di origini brasiliane nella casa in cui viveva con il marito. La donna è morta in ospedale per le ferite riportate. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e l’uomo è ora in stato di fermo alla caserma di Fano. Dopo il delitto l’uomo è stato fermato per omicidio volontario e attualmente è trattenuto in caserma dei carabinieri della compagnia di Fano.

Pesaro, uccide la moglie a coltellate davanti ai figli

L’aggressione mortale sarebbe avvenuta attorno alle 2 della notte scorsa, davanti ai 3 figli della coppia, il più grande dei tre appena quattordicenne. Secondo le prime informazioni, l’uomo l’avrebbe accoltellata più volte al culmine di una lite notturna. Sul posto è arrivata anche un’ambulanza, che ha trasportato la donna in fin di vita all’ospedale Torrette di Ancona ma per lei non c’era più nulla da fare. Secondo quanto riferisce il Resto del Carlino, l’uomo era stato già denunciato in passato per maltrattamenti in famiglia. A dare l’allarme sono stati i vicini di casa che avevano sentito le urla della donna dall’abitazione. I due risultavano sposati dal 2010.