“Il vino non fa male”: Bruno Vespa fa arrabbiare Antonella Viola e i “salutisti” di sinistra

Gli effetti del vino sulla nostra salute tornano a dividere. Molti ricorderanno lo ‘scontro’ tra gli scienziati, da una parte l’immunologa Antonella Viola “il vino rimpiccolisce il cervello” e dall’altra l’infettivologo Matteo Bassetti “il vino può far male quando si usano delle grandi quantità”. Ora sono le parole del giornalista Bruno Vespa a scatenare le polemiche sui social, il creatore di ‘Porta a Porta’ ha detto in una intervista video a ‘Il Gambero rosso’ che dire che il vino fa male alla salute è “una stupidaggine assoluta” e che “esistono centinaia di studi che dimostrano il contrario il vino non solo non fa male, ma – in particolare il rosso – in piccole quantità fa bene al cuore. Smettiamola con queste fake news: la concorrenza si fa lealmente con altri mezzi”. Nota a margine, Bruno Vespa è anche produttore di vini.

Il vino non fa male, è la tesi di Bruno Vespa che fa discutere

“Bevo vino moderatamente, consapevole dei rischi che comporta per la salute. Non ci sarebbe nessun bisogno di negare quanto tutte le associazioni mediche del mondo affermano sulla base delle prove. Il che la dice lunghissima sulla qualità dell’informazione prodotta da Bruno Vespa”, lo scrive su X Marco Cattaneo (Le Scienze). Il ricercatore e divulgatore scientifico Aureliano Stingi commenta sempre su X che “l‘opinione di Bruno Vespa sulla salubrità del vino è appunto un opinione e vale zero. Poi ci sono i fatti e i dati Ricordiamolo sempre”.

Recentemente, Antonella Viola aveva a attirato l’attenzione dei media dichiarando che il consumo di vino ha effetti negativi sulla salute sottolineando che l’alcol, anche in quantità moderate, può causare danni alle cellule, specialmente al cervello. La sua affermazione aveva provocato polemiche, con Matteo Bassetti, infettivologo, che aveva risposto difendendo il vino e sottolineando che, se consumato con moderazione, può far parte di uno stile di vita sano. Questa discussione ha riacceso il dibattito su quanto sia effettivamente dannoso l’alcol e il vino, soprattutto in contesti sociali o tradizionali, come in Italia​.