Il sondaggio, FdI al 30%. “Effetto Giorgia” anche sull’economia: soddisfatto il 71% degli italiani

Non solo il gradimento dei partiti, che conferma FdI di gran lunga prima forza nazionale con il 30% dei consensi. Il sondaggio Piepoli per Il Giornale esplora anche i sentimenti degli italiani rispetto ai temi di maggiore attualità. E rivela che il 71% dei cittadini “si dimostra ottimista nei confronti della situazione economica del Paese”, attribuendo per la gran parte al governo “il merito di questa situazione positiva”. “Effetto Giorgia”, è il titolo che il quotidiano dà al sondaggio.

FdI continua a crescere: il partito di Meloni arriva al 30%

Per quanto riguarda le intenzioni di voto, FdI si colloca al 30% in salita dello 0,5% rispetto alla scorsa settimana. Il Pd, che resta secondo partito, cresce a sua volta dello 0,5%, per fermarsi però al 22,5%. Seguono il M5S al 12%, Forza Italia all’8,5%, la Lega all’8%, Avs con al 6%, Azione al 3%, Italia Viva al 2,5% e +Europa all’1,5%.

Il premier leader più amata e stacca Schlein di 13 punti

Per quanto riguarda il gradimento dei leader, come di consueto in questo tipo di classifiche, è al presidente della Repubblica che gli italiani assegnano il primato assoluto: Sergio Mattarella si attesta al 70%. Se ci si sposta sul fronte dei leader politici, però, è nuovamente Meloni a dominare la classifica, con un 42% che stacca nettamente gli altri competitor. Antonio Tajani si colloca al secondo posto il 34%, seguono Giuseppe conte al 30%, Elly Schlein al 29%, Matteo Salvini al 24%, Angelo Bonelli al 21% alla pari con Nicola Fratoianni, Carlo Calenda al 18%, Maurizio Lupi al 16%, chiudono Matteo Renzi e Riccardo Magi alla pari al 14%. Il sondaggio testa anche il gradimento del presidente del Senato Ignazio La Russa, che con il 29% supera la gran parte dei leader di partito.

L’attenzione degli italiani catalizzata dalle guerre

Per quanto riguarda i temi, Nicola Piepoli, nell’articolo che accompagna le rilevazioni, spiega che la guerra, sia in Medio Oriente sia in Ucraina, catalizza le attenzioni dell’opinione pubblica italiana “coinvolgendo il 51% degli italiani”. “Tutti gli altri eventi, compreso il maltempo in Italia, il raduno della Lega a Pontida, il dibattito sulla manovra finanziaria del Governo e la stessa crisi economica – spiega il sondaggista – risultano marginali rispetto alla percezione della guerra”.

Nel sondaggio “Effetto Giorgia” anche sull’economia: il 71% degli italiani riconosce crescita e stabilità

L’indagine, però, entra anche nel merito della percezione dell’andamento dell’economia e restituisce un quadro di grande fiducia da parte degli italiani, che “pensano, in grande maggioranza, che l’economia del Paese sia stabile o in aumento: la popolazione quindi, in questo momento, manifesta nei confronti dell’economia un giudizio positivo”. “Se si sommano coloro che pensano ad un’economia in crescita e coloro che pensano ad un’economia stabile – chiarisce Piepoli – la grande maggioranza degli italiani (71%) si dimostra ottimista nei confronti della situazione economica in essere”. Non solo, la maggioranza relativa degli italiani riconosce anche che questa situazione positiva sia merito del governo: la pensano così quattro italiani su dieci, mentre si attestano solo a uno su dieci coloro che attribuiscono stabilità e crescita ad altri fattori, dai movimenti di import/export tra Paesi e alle aziende o delle industrie o della popolazione nel suo complesso.