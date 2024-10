Il giallo di Alessandro Meluzzi, dopo l’ictus nessuno sa più nulla di lui. L’appello degli amici (video)

Alessandro Meluzzi, psichiatra e saggista, è stato colpito da una grave ischemia lo scorso dicembre. E’ accaduto a Cesena, mentre si trovava nel suo studio. Da quel momento è calato il silenzio sulle sue condizioni di salute. “Continuiamo a pregare con Fede, il mio babbo è in miglioramento nel lungo cammino di cui solo Dio conosce cosa stiamo vivendo in ogni passo”: queste le parole ha annunciato su Instagram della figlia Maria Araceli. Poi nessun aggiornamento, nessuna notizia. E’ “giallo” assoluto sulle attuali condizioni di Meluzzi ed è per questo che è partito un “appello di verità” da parte di amici e conoscenti che da quasi un anno non avendo notizie non sanno più cosa pensare. La mancanza di informazioni ha alimentato voci e preoccupazioni tra coloro che lo seguono.

Red Ronnie: “Perché nn possiamo sapere come sta Alessandro Meluzzi?”

Fu un’ischemia fulminante a colpirlo e le sue condizioni apparvero subito ggravi. Si moltiplicarono le parole di sostegno dei suoi amici. E non mancarono commenti squallidi. Dopo un anno rimane un grande punto interrogativo. Così nella mattinata di martedì Fabio Duranti ha radunato su Radio Radio in diretta Red Ronnie, Diego Fusaro, Alberto Contri, Vanni Frajese. Tutti insieme hanno lanciato a gran voce un appello. L’unione fa la forza e “mandare una frequenza” è importante, dice Red Ronnie: “Non sappiamo dove sia, in ospedale o a casa: così ho chiamato alcuni amici compreso te. Perché non possiamo sapere come sta? Alessandro ha avuto un ictus il 2 dicembre dell’anno scorso, perché non possiamo sapere come sta? La voce aiuta. Non è stato possibile fagli sentire la vicinanza di tutti noi” continua Red Ronnie.

L’appello degli amici di Meluzzi da Radio Radio

“Mi domando perché non trapelino informazioni sulle condizioni. Capisco il riserbo, però Alessandro è un punto di riferimento culturale ed è normale che molti vogliono sapere e portare vicinanza”: non si capacita Diego Fusaro. Le bdomande si infittiscono: per quale motivo non si sa nulla di Alessandro Meluzzi? Si attendono, con apprensione e vicinanza, suoi aggiornamenti. Questo l’appello lanciato via radio.

La carriera di Meluzzi

Alessandro Meluzzi è stato senatore tra il 1994 e il 2001 con il Polo per le Libertà e Forza Italia. In seguito è passato all’Udr di Francesco Cossiga, ai Verdi e all’Udeur di Clemente Mastella. Nel 2017 ha fondato il Partito Anti Islamizzazione. Da alcuni anni è primate, metropolita e arcivescovo della Chiesa ortodossa italiana autocefala con il nome ecclesiastico di Alessandro I. Recente l’adesione alle posizioni No Vax che gli sono valse la sospensione dall’ordine dei medici il 6 ottobre 2021 per inosservanza dell’obbligo vaccinale contro il Covid-19. E’ stato autore, con Giorgia Meloni, di un libro sulla mafia nigeriana. La scelta di usare un video come mezzo di comunicazione non è casuale: vuole esprimere un forte desiderio di collegamento diretto,in assenza di contatto fisico. Le parole di questi amici hanno ’intento di raggiungere Meluzzi e confortarlo, ovunque si trovi.