“I pulcini no!”. L’ultimo delirio di Selvaggia Lucarelli: s’infuria con Laura Pausini che mangia hamburger

Laura Pausini esalta l’hamburger di pollo, fornisce in radio la sua ricetta preferita e scatta la reazione della solita Selvaggia Lucarelli, a cui neanche il panino di carne bianca sta bene e che aggancia qualsiasi polemicuccia pur di far parlare di sè. Nel corso di una chiacchierata sul cibo comfort con La Pina, Diego e Valentina Ricci, a Radio Deejay, raccontando come preferisce l’hamburger la Pausini ha detto: “Morbidoso, con pane bianco. Dentro una foglia di insalata, ma giusto per il colore – ha detto – un litro di maionese, poi invece della carne di manzo io metto il pollo fritto. Un mega nuggets”.

Lucarelli contro l’hamburger della Pausini

La minuziosa descrizione, fatta ai microfoni della puntata dello scorso 11 ottobre di Pinocchio, non è però piaciuta alla giornalista Selvaggia Lucarelli che ha parlato più volte della sua scelta di non mangiare più carne. “È davvero un peccato nel 2024 vedere un personaggio pubblico fare un’ode all’hamburger”, ha scritto Lucarelli sul suo profilo Instagram, “tra l’altro di pollo, e cioè pollo broiler, visto che è praticamente il 98% del pollo sul mercato. Un pollo selezionato geneticamente per essere già pronto in 30-40 giorni. Un pulcino troppo grasso che non si regge neppure sulle zampe e che talvolta muore soffocato dal suo stesso peso prima di arrivare al macello”

Poi s’è resa conto che stava esagerando. “Non mi piace colpevolizzare i carnivori, lo sono stata (carnivora) e non sono migliore di nessuno, ma trovo che una pandemia, in piena fase di cambiamento climatico e con così tante informazioni sugli allevamenti intensivi, la mia generazione abbia il dovere di informarsi. Di parlare di alimentazione sostenibile o magari di non parlarne affatto – conclude, tornando a Laura Pausini – ma almeno di non pubblicizzare con questa leggerezza il cibo che uccide gli animali e il pianeta, cioè noi”.