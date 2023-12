Laura Pausini show a Bari: rimprovera uno spettatore (“Tutto il tempo sul cellulare”) e duetta con un prete

Laura Pausini oltre lo show canoro ha regalato risate e applausi nel corso del concerto di venerdì 29 dicembre al Palaflorio Bari. La cantante romagnola, che tra cinque mesi compirà 50 anni, non ha perso la leggerezza dell’adolescente dei tempi de La Solitudine. A sorpresa, ha interrotto il suo concerto e con serafica e sorniona malizia ha scelto di scendere dal palco. A quel punto si diretta verso uno spettatore tra le prime file che, a quanto pare, aveva passato tutta la serata al telefono: «Mi avvicino un attimo a questo signore – annuncia al pubblico spiazzato dalla decisione, mentre scende le scale – È tutta la sera che manda messaggi e siccome, purtroppo, io ho questo carattere… sono del Toro».

“Che sei venuto a fare se stai sempre sul cellulare?”

Dopo essersi posta accanto al povero spettatore barese, gli ha poggiato una mano sulla spalla, Laura Pausini per poi domandargli: «E lei? Che segno è? Ah», commenta, una volta ricevuta la risposta: «Dei Gemelli? Ve l’ho detto, porca miseria, a me i Gemelli mi prendono tutti un po’ per il c**o». Non paga, tra le risate degli spettatori del chiede cosa stesse facendo durante il concerto con il telefono in mano, e lui risponde che stava cercando il nome delle coriste.

Laura Pausini a quel punto lo gela: «Te li dico subito, le ho presentate quando te scrivevi».

Non è l’unico fuori programma del concerto. Laura Pausini ha anche cantato un brano ecclesiastico (“Servo per amore”I insieme a don Piero, prete di Bisceglie e da stasera nuovo idolo dei pausiniani.

Laura Pausini show: fa cantare “Servo per amore” a tutto il pubblico