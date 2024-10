Giordano al Congresso di Dubrovnik: “Con Ecr la famiglia è al centro della politica europea”

Sulle rive del mare Adriatico, a Dubrovnik, dove le onde sembrano trasportare non solo i ricordi del passato ma anche le promesse di un nuovo futuro politico per l’Europa, si è appena concluso uno degli eventi più rilevanti per la destra conservatrice: il Congresso della Famiglia. In un periodo cruciale per l’Italia, caratterizzato da grandi riforme e da dibattiti accesi su temi come la demografia, l’immigrazione e la difesa dei valori tradizionali, questo congresso ha messo la famiglia al centro dell’agenda europea.

Antonio Giordano, segretario generale di Ecr party e deputato della Repubblica, ha saputo riunire delegazioni provenienti da tutta Europa e dalla maggioranza di governo italiana, costruendo un fronte comune, saldo e coeso. Il Secolo d’Italia lo incontra subito dopo la chiusura del panel finale, dove sono state delineate le direttrici politiche che guideranno la destra europea nei prossimi anni, con un’agenda che punta a rinnovare e fortificare le radici culturali del continente.