Genova, professore spogliava le studentesse con l’intelligenza artificiale. Chat Gpt si difende così…

Un professore associato della facoltà di Architettura a Genova è indagato per aver usato l’intelligenza artificiale per rubare e trasformare in immagini hard le foto social di almeno sei studentesse, poi condivise su una chat di Telegram. La notizia è riportata nelle pagine locali di Repubblica e Secolo XIX. L’indagine, secondo quanto riportano i quotidiani, è partita il 1 ottobre dopo l’esposto del rettore Federico Delfino. Dopo dieci giorni, la polizia postale ha perquisito l’ufficio e l’abitazione del docente, sospeso subito dall’incarico. Ora gli inquirenti, coordinati dal sostituto procuratore Federico Panichi, stanno analizzando i dispositivi informatici sequestrati per eventuali sviluppi.

Professore spogliava le allievi con l’intelligenza artificiale, la denuncia

Le giovani sono state ascoltate dagli agenti della polizia postale. Dalle prime indagini, sembra che il professore abbia scaricato le foto delle studentesse da piattaforme come Facebook e Instagram, modificandole con un software di intelligenza artificiale per creare immagini esplicite. Successivamente, queste immagini sarebbero state condivise su una chat segreta di Telegram, dove venivano scambiati materiali a sfondo pornografico. Nonostante la gravità dei fatti, al momento, non ci sono prove che il professore abbia diffuso materiale pedopornografico.

La difesa di Chat Gpt