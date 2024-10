Fiera di Francoforte, Alessandro Campi sta meglio e ironizza “Leggere Saviano mi ha causato il malore…”

L’ospedale multietnico di Fancoforte

E qui va su un tema politico: “Ho sperimentato di persona come funziona un ospedale tedesco. Sorvolo sull’efficienza, che si può dare per scontata, quel che mi ha colpito è il fatto che il personale medico-infermieristico è quasi interamente multietnico o multinazionale. Viste da qui, le polemiche italiche sull’immigrazione fanno a dir poco sorridere. Ho poi sperimentato, ma si sapeva, la potenza amplificatrice del mitico Dagospia, che nessuno cita ma tutti evidentemente leggono: apparsa la notiziola che mi riguardava sul sito sono stato sommerso dai messaggi. Infine, direi soprattutto, ho sperimentato l’affetto di molti amici e amiche, che mi hanno fatto giungere privatamente parole sincere di conforto e simpatia. Qualcosa di buono, evidentemente, ho seminato. Grazie e un abbraccio”, conclude il politologo, che poi chiosa: “Dimenticavo, a proposito della Buchmesse. Non prendete troppo alla lettera le polemiche biliose che si sono lette e si leggono su alcuni giornali. La delegazione italiana a Francoforte è di altissima qualità, il Padiglione realizzato da Stefano Boeri è, come detto, bellissimo, le mostre di accompagnamento (sugli affreschi e i reperti di Pompei, su Machiavelli, su Manuzio, su Piranesi) sono anch’esse di grande valore, il clima verso l’Italia è di generale simpatia, ci sono tantissimi editori italiani in esposizione. Insomma, è stato fatto un grandissimo lavoro di squadra, che certo non potrà essere rovinato dal senso di protagonismo, al limite della vanità, di qualche singolo scrittore. Farsi pubblicità gratuita a danno dell’Italia è un modo d’agire davvero miserevole”.