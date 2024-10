Famiglia, il governo riceve le associazioni: attenzione a tutte le fragilità e lotta al declino demografico

La famiglia protagonista a Palazzo Chigi in vista della finanziaria. Il governo ha incontrato a un tavolo interministeriale le principali associazioni impegnate sul tema per un momento di confronto e ascolto.

L’incontro tra il governo e le associazioni impegnate per la famiglia

All’incontro hanno preso parte il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti, il ministro per la Famiglia Eugenia Roccella, il ministro della Salute Orazio Schillaci, il ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara, il ministro della Pubblica amministrazione Paolo Zangrillo, il viceministro al Lavoro Maria Teresa Bellucci e il sottosegretario alla Presidenza del consiglio Alfredo Mantovano.

Le associazioni Ditelo sui tetti, il Forum nazionale delle associazioni familiari, la Compagnia delle Opere e la Facfe (Federazione delle associazioni familiari cattoliche in Europa) hanno presentato un pacchetto di misure al governo per garantire una maggiore attenzione a tutte le fragilità sociali e anche come risposta al drammatico declino demografico, che ormai da anni affligge il nostro Paese. Fra gli interventi proposti, provvedimenti a sostegno alla natalità tramite l’applicazione graduale del quoziente familiare; un’attenzione più mirata verso le persone più vulnerabili, con particolare riguardo alle cure palliative e al supporto per i caregiver; l’impegno a proteggere la libertà educativa.