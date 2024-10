Emilia-Romagna zona logistica semplificata, sì del governo. Meloni: una grande chance per le imprese

Firmato il decreto della presidente del Consiglio Giorgia Meloni che istituisce la Zona logistica semplificata (Zls) Emilia-Romagna, a seguito dell’istruttoria condotta dal ministro per gli Affari europei, il Sud, le Politiche di Coesione e il Pnrr, Raffaele Fitto. La nuova Zls permetterà alle imprese emiliano-romagnole di accedere alle semplificazioni amministrative e alle agevolazioni previste in relazione agli investimenti realizzati sul territorio, nonché al nuovo credito d’imposta.

Sì del governo alla Zls Emilia-Romagna

“Con la firma del decreto – ha dichiarato la premier – assicuriamo per le imprese della Regione Emilia-Romagna nuove opportunità di sviluppo per sostenere investimenti strategici. Così come avevamo previsto anche nel nostro programma di governo. Con l’istituzione della Zls Emilia-Romagna, poniamo in essere un ulteriore atto concreto per favorire la crescita e lo sviluppo dei territori, garantendo inoltre alle imprese la possibilità di accedere al credito d’imposta Zls, altra misura fortemente voluta da questo governo”.

Meloni: nuove opportunità per le imprese che operano nella zona

Il credito d’imposta Zls, si legge in una nota di Palazzo Chigi, “rappresenta, infatti, un’importante misura di sostegno a favore delle imprese operanti nelle zone logistiche semplificate. L’accesso al beneficio – viene spiegato – è rivolto a tutte le imprese, indipendentemente dalla forma giuridica e dal regime contabile adottati, già insediate o di prossimo insediamento nelle zone logistiche semplificate, istituite o di futura istituzione”.