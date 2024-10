Due donne con la barba nella squadra di calcio femminile: “Sono trans”. Scandalo in Spagna

Due donne, futuri uomini, con la barba da uomo, in attesa della transizione nel genere maschile, fanno discutere la Spagna e provocano la reazione del partito di destra “Vox”, che solleva il caso del calcio “rosa” non così rosa, a quanto pare. La scorsa settimana, nel campionato catalano di calcio femminile, si è giocata la sfida tra Terrassa ed Europa B, partita vinta da quest’ultima squadra grazie al supporto di due “trans”, Alex Alcaide Llanos e Nil Alcon Labella, due calciatrici che sono nella fase conclusiva della loro transizione da donne a uomini. In teoria non potrebbero giocare, ma siccome le regole non vietano espressamente che fino a quando sui documenti non viene indicato il cambio di genere non si possa scendere in campo con le donne, loro giocano e fanno vincere la propria squadra. Le proteste di “Vox” non sono servite a impedirlo.

Calcio femminile, gli uomini giocano “in barba” alle polemiche

Il club in questo momento si è limitato a rispondere con una nota: “Di fronte alla violenza esercitata su due giocatrici della squadra riserve femminile, diciamo no alla violenza transfobica e LGTIfobica e a qualsiasi tipo di violenza”. Del caso parlano anche i giornali americani.

Alex Alcaide Llanos, una delle due calciatrici, assume ormoni da oltre cinque anni ed è stata lei stessa in un’intervista rilasciata a “El Debate” a spiegare: “Finché sul mio documento d’identità continua ad esserci la F di femminile, giocherò nella categoria che mi corrisponde”.