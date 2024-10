Due anni di opposizione: comicità, balletti e urla. L’esilarante video di FdI sulle note di “Maracaibo”

Dopo due anni il giudizio sul governo Meloni “è nettamente negativo, da ogni punto di vista. Da quando c’è, questo governo ha tagliato sulla Sanità pubblica, sul sociale, ha precarizzato ulteriormente il lavoro, non ha un piano industriale, si abbatte con violenza sui fragili e sui diritti e nega l’emergenza climatica”, ha detto oggi Elly Schlein nel corso del suo tour elettorale in Umbria per le regionali. Un giudizio scontato, serio, anzi, serioso, quello della leader del Pd, che finge di non vedere i disastri dell’opposizione negli stessi due anni che lei giudica così negativi per il governo. L’ironia è invece il “mood” scelto da Fratelli d’Italia, che “festeggia” i due anni di opposizione con un video esilarante…

Il video sui due anni di opposizione realizzato da Fratelli d’Italia

“Cosa ha fatto la sinistra nei due anni di Governo Meloni: ridere”. Così Fratelli d’Italia su Facebook. Al post è allegato un video di un minuto e mezzo – con ‘Maracaibo’ a fare da colonna sonora – in cui si vede la segretaria del Pd, Elly Schlein, ballare su un palco assieme all’europarlamentare dem Alessandro Zan. Presente poi l’insulto rivolto alla premier dal governatore della Campania, Vincenzo De Luca. Altre immagini mostrano quindi il segretario di +Europa, Riccardo Magi, bloccato davanti al centro migranti di Shengjin, in Albania. Nella clip trovano spazio anche le deputata del M5s, Vittoria Baldino e Susanna Cherchi: la prima viene mostrata in Aula mentre accusa Meloni di essere “una bugiarda”, la seconda mentre afferma “non dimenticate piazzale Loreto”. Sul finale protagonista ancora Schlein in occasione del duetto con J-Ax al concerto degli Articolo 31. Il video si conclude con la scritta “fortuna che stanno all’opposizione”.