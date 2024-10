Commissione indipendente sull’attentato a Trump: “Attacco causato da gravi difetti nei servizi segreti”

Dopo l’attentato subito da Donald Trump lo scorso 13 luglio durante un comizio a Butler, il presidente Joe Biden è stato costretto a nominare una Commissione indipendente per indagare su quanto accaduto. I pareri degli esperti hanno decretato che le colpe siano dei servizi segreti americani e dei “Gravi difetti” riportati dall’apparato. La pecca nel sistema del secret service ha fatto in modo che l’attentato a Donald Trump si verificasse con grande facilità. La commissione ha quindi spronato il bureau a fare del proprio meglio per attuare delle “Riforme fondamentali”. Le modifiche serviranno per proteggere nel miglior modo possibile i funzionari statunitensi più importanti in tutto il mondo.

Attentato a Trump, la Commissione indipendente: “Numerosi errori e questioni sistemiche”

“Numerosi errori” si sono verificati il 13 luglio a Butler secondo la commissione indipendente. Gli investigatori hanno quindi decretato ulteriori colpe nell’attentato a Trump, si tratta di: “Questioni sistemiche più profonde che devono essere affrontate con urgenza”. La gravità di queste considerazioni non è da tenere in disparte, in poche parole i servizi di sicurezza americani avrebbero grosse falle nei propri sistemi. Potrebbe essere piuttosto avvilente per gli Usa, riconosciuti in Occidente per essere un paese all’avanguardia nelle tecnologie della difesa. Durante l’amministrazione Biden però è successo di tutto.

Commissione indipendente: “Senza riforme, succederà di nuovo”

“Il secret service come agenzia richiede riforme fondamentali per poter svolgere la sua missione. Senza, la commissione indipendente ritiene che potrà esserci e ci sarà un’altra Butler”, ha concluso la commissione americana. Un messaggio chiaro da parte di chi ha investigato sull’accaduto. All’America servirà un piano d’azione, prima che fatti simili a quelli di luglio nei confronti di Donald Trump possano ripetersi nel corso del tempo. Gli Usa non sono mai stati refrattari agli attentati, basti pensare al crollo delle Torri gemelle nel 2001 e le bombe alla maratona di Boston nel 2013. Per questo motivo le raccomandazioni degli analisti hanno consigliato di non abbassare la guardia sul tema della sicurezza.