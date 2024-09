Sventato attentato a Trump, il repubblicano: “E’ colpa della retorica di Kamala Harris e di Biden”

Lo sventato attentato a Donald Trump al suo campo da golf, dopo quello vero di luglio, fa registrare una dura presa di posizione del candidato repubblicano alla Casa Bianca. Che accusa la sua rivale Kamala Harris e il presidente in carica Joe Biden di avere instillato una retorica che induce al fanatismo e alla violenza.

Trump sullo sventato attentato: “Finito nel mirino grazie ai democratici”

Donald Trump ha attribuito alla “retorica” ​​di Joe Biden e Kamala Harris il nuovo tentativo di assassinio sventato ieri al club dove il tycoon stava giocando a golf. Trump lo ha detto nel corso di un’intervista a Fox News. Il mancato attentatore, ha detto l’ex presidente, “era in linea con i discorsi di Biden e Harris e ha agito di conseguenza”. “La loro retorica – ha aggiunto – ha fatto in modo che finissi nel mirino”.

“Biden e Harris sono una minaccia alla democrazia”

Nell’intervista, il tycoon ha aggiunto che: “Il presidente Joe Biden e la vicepresidente Kamala Harris sono come una minaccia per la democrazia, ​​mentre loro raccontano agli americani di essere i leader dell’unita del Paese. Sono l’opposto – ha aggiunto il tycoon su Fox News – sono le persone che vogliono distruggere il nostro Paese. Sono loro la vera minaccia”.

“Utilizzano un linguaggio incendiario: Kamala mente su tutto”

Trump ha accusato i democratici di “utilizzare un linguaggio altamente incendiario”. “Potrei farlo anch’io – ha dichiarato nell’intervista – e ci riuscirei molto meglio di loro, ma non lo faccio”. Il magnate è poi tornato ad attaccare la sua avversaria, Kamala Harris: “Ha mentito riguardo a Project 2025, ha mentito sull’aborto, ha mentito su tutto, e lei era quella che mi correggeva”. “E’ stato un tre contro uno – ha continuato The Donald riferendosi al duello tv di martedì su Abc – e sono rimasto sorpreso da David Muir (uno dei due moderatori). Pensavo fosse una persona di alta qualità invece era solo una persona squallida come tutti gli altri” ha aggiunto il leader repubblicano.

Il video di Biden: “Grazie a Dio Trump sta bene”

“Grazie a Dio il presidente sta bene”. Lo ha detto il presidente americano Joe Biden alla Casa Bianca, poco prima di salire sul Marine One, commentando il secondo presunto tentativo di assassinare il candidato repubblicano alle elezioni Usa 2024 Donald Trump . “I servizi (segreti) hanno bisogno di più aiuto e penso che il Congresso dovrebbe rispondere alle loro esigenze”, ha sottolineato Biden parlando con i giornalisti. “Grazie a Dio il Presidente sta bene. Penso che per ora abbiamo ricevuto un resoconto completo. Siamo laggiù stasera. Ma una cosa voglio chiarire, i servizi (segreti) hanno bisogno di più aiuto, e penso che il Congresso dovrebbe rispondere ai loro bisogni se effettivamente hanno bisogno di più personale di servizio. Ecco di cosa parleremo”, ha aggiunto Biden.