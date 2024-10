Ad Amalfi “Pagine d’aMare”: la rassegna letteraria che mette al centro la cultura del mare

Al via la prima edizione di Pagine d’aMare, la rassegna letteraria nata per promuovere e diffondere la cultura del mare, come elemento essenziale della natura e come risorsa economica. Un progetto culturale nato quest’anno per volontà del Cipom (Comitato interministeriale per le Politiche del mare) sotto il patrocinio del ministro Nello Musumeci. La premiazione avverrà ad Amalfi, nella sede dello storico Arsenale, sabato 26 ottobre alle ore 17, alla presenza del ministro per le Politiche del mare Nello Musumeci.

Pagine d’aMare: narrativa e saggistica al centro della prima edizione

La rassegna è suddivisa in due sezioni: “narrativa” e “saggistica”. La giuria, presieduta dal giornalista e autore televisivo Mauro Mazza e composta dalla scrittrice e divulgatrice Licia Colò e da Aldo Berlinguer, avvocato e professore ordinario dell’Università di Cagliari, ha eletto vincitore della sezione “narrativa” Francesco Maselli con il testo “L’Italia ha paura del mare” e della “saggistica” Marco Valle con il testo “Patria senza mare”.

Premiazioni speciali e una giuria d’eccezione

Saranno premiati anche quattro autori con menzioni speciali. L’evento sarà condotto dalla giornalista Nunzia De Girolamo, con la partecipazione dell’autore e presentatore televisivo Giancarlo Magalli.