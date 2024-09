Vespa presenta “Porta a Porta” 2.0 e affonda il colpo: Boccia? Intervistarla non mi interessa: non sarò uno dei suoi strumenti

Bruno Vespa è pronto alla nuova stagione di sfide tv intestate all’aggiornamento e al commento in seconda serata, delle notizie di politica, economia e attualità. E con l’occasione, nel corso della conferenza stampa di presentazione, mentre rilancia nuovo slancio e novità sostanziali (e non solo scenografiche) nella confezione del talk di cui è anfitrione indiscusso – anticipato anche dalla striscia preserale di 5 Minuti – il giornalista Rai non manca di sferrare una stilettata in punta di fioretto sul caso Sangiuliano-Boccia. O meglio, su come i media – a partire della reti competitor – hanno gestito (e cavalcato) la vicenda.

Vespa: «Boccia su tv commerciale è servizio pubblico e Sangiuliano al Tg1 no, sono confuso»

«Che cos’è i servizio pubblico? In una tv commerciale hanno detto che intervistare la Boccia era servizio pubblico mentre poi ho scoperto che intervistare un ministro al Tg1 non era servizio pubblico. Non so più cosa significhi fare sevizio pubblico. Ho le idee piuttosto confuse», tuona tra l’interdetto e l’allusivo Vespa. Il quale poi, sempre sulla vexata quaestio e sui suoi protagonisti (e vittime), o meglio: sulla gestione mediatica del caso che ha riguardato l’ex ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano e la presunta consulente Maria Rosaria Boccia, non manca di dire la sua sulla polemica nella polemica scatenata in seguito all’intervista di Chiocci al ministro.

La stilettata di Vespa alla Boccia: Intervistarla? «Non è in cima ai miei desideri: non voglio essere uno dei suoi strumenti»

L’occasione gli viene offerta quando gli si chiede se avrebbe voluto o abbia in mente di intervistare Lady Pompei. «Non è in cima ai miei desideri, perché non voglio essere uno dei suoi strumenti», replica lapidariamente Vespa. E poi aggiunge anche: «Quale domanda avrei voluto fare a Boccia e a Sangiuliano? Avrei fatto ad entrambi più domande, ma non ha senso parlane ora, è una vicenda complessa», spiega. «Certamente – chiosa quindi – mi sarebbe piaciuto intervistare Sangiuliano. L’ha intervistato benissimo il direttore del Tg1 che gli ha chiesto letteralmente tutto, e non ho capito come quell’intervista possa essere criticata».

Vespa: «Sangiuliano è un amico, ritorna in Rai e spero che abbia un ruolo adeguato alle sue capacità»

Capitolo chiuso, anche se il sipario sulla vicenda è tutt’altro che calato. Ora, come ha ribadito l’ex ministro nelle ultime ore, la parola passa ai legali e alle querele e alla magistratura, chiamata ad accertare denunce, dichiarazioni social, affermazioni televisive. E a definirne termini ed eventuali responsabilità. Nel frattempo, per quel che gli compete, Bruno Vespa da Viale Mazzini commentando il rientro in Rai dell’ex ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano dopo le dimissioni dall’incarico rassegnate venerdì scorso, osserva: «Sangiuliano è un amico, ritorna in Rai e spero che abbia un ruolo adeguato alle sue capacità».

Le novità di “Porta a Porta”

Per quanto concerne le porte mediatiche pronte a riaprirsi su Raiuno, Vespa annuncia piccoli cambiamenti apportati sulla rotta dell’informazione Rai di seconda serata: «Il problema di Porta a porta è il fatto di soffrire per l’orario di collocazione. Quest’anno cambieremo. Lo faremo per sottrazione, toglieremo delle cose a partire dal tavolo centrale. Sostituito il tavolo centrale con delle comodissime poltroncine. Poi meno ospiti, quindi ospiti più importanti, ossia trattati in maniera più attenta. Via riquadri e cornici e avremo un videowall gigante. Una grafica migliore che è stata sempre il nostro problema. Realtà aumentata. Visto che quando arriviamo noi tutti sanno tutto, noi dobbiamo aiutare la gente a capire cosa è successo». Per questo, conclude propositivo e agguerrito: «Abbiamo chiamato tutta la squadra a un rinnovato entusiasmo».