Usa, Trump avverte: “Se non vinco Israele sarà sradicato. Combattiamo insieme l’antisemitismo”

Donald Trump si rivolge agli americani di origine ebraica chiedendo il loro sostegno per le presidenziali Usa del prossimo 5 novembre. Il tycoon, candidato repubblicano per la Casa Bianca, ha parlato all’elettorato di origine ebraica mettendolo in guardia dai rischi che, a suo dire, corre Israele in caso di vittoria di Kamala Harris.

Trump: “Con me Usa al fianco di Israele”

“Se non vinco, penso che Israele sarà sradicato”, ha detto Trump , sottolineando che Israele “più di qualsiasi altro” Paese deve battere Israele “. L’ex presidente si è poi lamentato per il basso ‘appeal’ che riscuote tra la comunità ebraica americana: “E’ appena uscito un sondaggio, sono al 40%, il che significa che il 60% vota per qualcuno che odia Israele “, ha detto The Donald.

Le accuse a Kamala Harris: “E’ contro Israele”

Trump ha ribadito le accuse rivolte personalmente a Kamala Harris durante il recente dibattito tra i due candidati alla presidenza Usa: anche in quell’occasione, l’ex presidente accusò la candidata democratica di odiare Israele , e sostenne che se Harris vincesse le prossime elezioni, lo Stato ebraico si troverebbe ad affrontare un rischio esistenziale. “Insieme combatteremo ogni forma di antisemitismo”, ha aggiunto il magnate americano nel suo messaggio alla comunità ebraica.

“Biden vuole salvare Hamas, Kamala peggio di Obama”

“Negli ultimi 12 mesi, Kamala Harris ha ripetutamente richiesto un cessate il fuoco immediato per salvare Hamas” ha continuato Trump, accusando l’amministrazione Biden di “costruire un molo da 237 milioni di dollari per salvare Hamas e ogni volta che c’era un po’ di pioggia, si sgretolava”. Insomma, per Trump , un voto per Harris, sarebbe “la peggior situazione che Israele potrebbe sperimentare, perché la vicepresidente fa sembrare Barack Hussein Obama addirittura migliore al confronto”.

Negli Usa vivono 7,5 milioni di ebrei

Negli Stati Uniti vivono 7,5 milioni di cittadini americani ebrei. Molti sono concentrati nelle grandi città. Seppure sia difficile stabilire quanti di essi voteranno alle prossime presidenziali è chiaro che, come nel caso degli italiani di origine, rappresentano un altro segmento importante di elettorato. Che sia Trump che Harris vogliono conquistare.