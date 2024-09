Usa, Kennedy appoggia Trump ma un giudice lo obbliga a mantenere il suo nome sulle schede

Un giudice dello Stato Usa del Michigan ha stabilito che il nome del candidato indipendente alla presidenza, Robert F. Kennedy Jr., dovra’ restare sulle schede delle elezioni in programma a novembre, nonostante la decisione di quest’ultimo di ritirare la propria candidatura e appoggiare il repubblicano Donald Trump negli Stati determinanti per l’esito del voto. Arriva l’ennesima, incredibile decisione di un magistrato americano che, di fatto, rischia di alterare il voto e va oltre la volontà di un candidato di ritirarsi.

I ricorsi di Kennedy

Giudici di due stati Michigan e Wisconsin, hanno già stabilito che Kennedy non possa cancellare il proprio nome dalla scheda: un pronunciamento che di fatto segna una sconfitta per Trump, che rischia così di perdere voti cruciali in quegli Stati chiave. Un pronunciamento analogo è giunto nei giorni scorsi anche dalle autorità elettorali del North Carolina, secondo cui cancellare il nome di Kennedy dalle schede non è più possibile, in quanto queste ultime sono già in stampa. Kennedy ha risposto avviando ricorsi nel tentativo di ottenere la cancellazione del suo nome dalle schede. Arizona, Florida, Nevada, Ohio, Pennsylvania e Texas hanno accolto invece la richiesta del candidato indipendente di rimuovere il suo nome dalle schede elettorali. Il quotidiano “The Hill” ricorda che gli ultimi sondaggi attribuiscono alla candidata democratica alla Casa Bianca, Kamala Harris, un lieve vantaggio su Trump in Michigan.

Gli Usa non rispettano nemmeno la volontà dei candidati

La variegata forma giuridica americana consente a un giudice di esprimersi in modo difforme rispetto a un altro ma è assurdo che, due mesi prima delle elezioni, si vieti a Robert Kennedy jr di esercitare un suo diritto alla rinuncia. Tutto questo ovviamente indebolirà Trump, perché tanti elettori di Kennedy, vedendo sulla scheda il suo nome, lo voteranno, a discapito del candidato repubblicano. Con buona pace della democrazia.